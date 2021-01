Giancarlo Scarpati denunció que abusaron de él

El reconocido influencer Giancarlo Scarpati denunció a través de su cuenta de Instagram, que fue abusado y dejado abandonado en alguna calle de Lima.

Esto, tras conocerse algunas imágenes que compartió la página “Influencers out of the context” donde se le ve lastimado.

“Chicos, fui brutalmente abusado, ultrajado y recién llego desde ayer. Contaré el gran daño que me hicieron”, escribió en la mencionada red social.

“Me aventaron de un auto, me dejaron tirado”, agregó el joven.

Asimismo, la cuenta de Instagram, Instarándula también publicó un video donde se puede observar al joven influencer tirado en el piso, sin moverse. En dicho material audivisual se puede escuchar a la persona que graba a Scarpati burlándose de él, en vez de prestarle ayuda.