Yo Soy: Maricarmen Marín encara a Mauri Stern y tienen acalorada discusión en vivo

Los jurado de 'Yo Soy', Maricarmen Marín y Mauri Stern protagonizaron una acalorada discrepancia en vivo sobre la manera de calificar las presentaciones de los imitadores.

¿Qué pasó entre Maricarmen Marin y Mauri Stern?

Desde que inició la nueva temporada de "Grandes batallas", han surgido diferentes momentos donde el artista mexicano resalta por su estilo de calificar a los concursantes.

Ante ello, en la última gala, la intérprete de cumbia incómoda por escuchar el comentario de su compañero en el duelo de Ricardo Montaner y Ana Torroja, quién llegó como retadora, se mostró en contra de su manera de dar su opinión.

Para Mauri, no fue una buena actuación. "Ni es correcta, ni es lo que estamos buscando. Ana Torroja no estás lista, estás aquí tratando algo que no lo tienes. Cuando nos comparamos con algo mediano lo peor se ve bien".

Al respecto, Maricarmen trató de hacerle entender que el rol del jurado es corregir. "Nada es bueno ni malo. Cada presentación tiene sus cosas que resaltar y corregir".

Por su parte, Mauri Stern le dejó claro a la cantante que ahora se encuentran en un concurso de otro nivel. "Que no vengan los retadores de bajo nivel".

Christian Rivero intentó calmar la situación, pero el jurado continuó discrepando. Al final ambos expusieron su posición sobre sus críticas y continuaron sin inconveniente las siguientes batallas.