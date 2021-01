Yo Soy: Mauri Stern arremete contra sus compañeros del jurado

Desde que Mauri Stern llegó a Yo Soy ha levantado polémica por sus duros comentarios. Esta vez no fue contra uno de los concursantes, sino contra sus propios compañeros del jurado. El recordado integrante de Magneto señaló que su equipo es muy benevolente.

Todo ocurrió cuando Katia Palma, Maricarmen Marín y Tony Succar elogiaron el desempeño del imitador de Luis Enrique. Para Mauri, el concursante no se parece al artista que quiere imitar.

“Me desconcierta un poco mis compañeros, dicen la cosa técnica, pero siento que se nos olvida que estamos en un concurso de imitación”, señaló Mauri Stern.

“De repente es como que cantas bien, pero se nos olvida que el imitador de Luis Enrique no lo veo, estás buenísima onda para que armemos una fiesta Karaoke”, continuó el cantante, dirigiéndose a Katia Palma, Maricarmen Marín y Tony Succar.



Yo Soy: Imitadora de Yuri pidió que no dejen hablar a Mauri Stern

Luego que la imitadora de Yuri fuera criticada duramente por Mauri Stern en su pirmera presentación en Yo Soy, la joven pidió que es su segundo show no se le deje hablar al miembro del jurado. Ante ello, el cantante no dudó en responder.

“Me siento un poco indignada de que mi paisano (por Mauri Stern) me haya dicho eso. Tengo que tomarlo de la mejor forma y mañana hacer algo que él me está pidiendo. No esperaba que tuviera palabras tan fuertes (de su número musical)… espero que no lo dejen hablar”, señaló la concursante.