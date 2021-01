Yo Soy: Imitadora de Yuri pidió que no dejen hablar a Mauri Stern 

Luego que la imitadora de Yuri fuera criticada duramente por Mauri Stern en su pirmera presentación en Yo Soy, la joven pidió que es su segundo show no se le deje hablar al miembro del jurado. Ante ello, el cantante no dudó en responder.

Como se recuerda, Mauri Stern y Tony Succa fueron presentados como los flamantes miembros del jurado en Yo Soy, junto a Maricarmen Marín y Katia Palma.

“Me siento un poco indignada de que mi paisano (por Mauri Stern) me haya dicho eso. Tengo que tomarlo de la mejor forma y mañana hacer algo que él me está pidiendo. No esperaba que tuviera palabras tan fuertes (de su número musical)… espero que no lo dejen hablar”, señaló la concursante.

Ante ello, el recoirdado integrante de Magneto señaló: “Es una cosa media marciana porque a eso vine (a opinar)".

"Me pide que no hable, pero así no vas a ganar nunca. De la manera que uno puede ganar es cuando uno sale de la zona de confort... para poder ganar necesitamos esa presión”, acotó Mauri.

“Sin carácter no hay carrera en la música, no hay manera de que te de miedo la crítica. Si quieres tener una carrera como artista o imitadora necesitas aceptar la crítica para crecer”, finalizó.

Tony Succar y Mauri Stern causan revuelo tras enfrentarse en Yo Soy

En su primer día como flamantes integrantes del jurado, Tony Succar y Mauri Stern, recordado integrante de Magneto, tuvieron su primer enfrentamiento Yo Soy. Ambos tuvieron diferentes opiniones respecto a dos de las concursantes.

Los artistas de talla internacional tuvieron su primera discrepancia ante la mirada de Katia Palma y Maricarmen Marín.

El jurado tenía que elegir qué concursante pasaba a la siguiente ronda, si ‘Danna Paola’ o ‘Yuri’. Cada uno de los miembros del jurado debería elegir a su favorita. Tras dar su opinión Mauri, Tonny Succar lo refutó.

“Yo no estoy de acuerdo con mi querido Mauri. Me caías bien, pero ahorita me dio un poco de dolor. Yo puedo apreciar el esfuerzo que han hecho estas dos grandes artistas”, señaló Tony Succar.

Ante ello, el cantante del recordado grupo Magneto respondió: “Tal vez fui un poco duro con las chicas, pero realmente estamos esperando lo mejor de ellas”.

Después del incómodo momento donde cada uno trtó de defender su punto, Cristian Rivero pidió que se de la calificación.

Finalmente, ambos coincieron en salvar a Yuri, dejando fuera a la imitadora de Danna Paola.