Tony Succar y Mauri Stern causan revuelo tras enfrentarse en Yo Soy

En su primer día como flamantes integrantes del jurado, Tony Succar y Mauri Stern, recordado integrante de Magneto, tuvieron su primer enfrentamiento Yo Soy. Ambos tuvieron diferentes opiniones respecto a dos de las concursantes.

Los artistas de talla internacional tuvieron su primera discrepancia ante la mirada de Katia Palma y Maricarmen Marín.

El jurado tenía que elegir qué concursante pasaba a la siguiente ronda, si ‘Danna Paola’ o ‘Yuri’. Cada uno de los miembros del jurado debería elegir a su favorita. Tras dar su opinión Mauri, Tonny Succar lo refutó.

“Yo no estoy de acuerdo con mi querido Mauri. Me caías bien, pero ahorita me dio un poco de dolor. Yo puedo apreciar el esfuerzo que han hecho estas dos grandes artistas”, señaló Tony Succar.

Ante ello, el cantante del recordado grupo Magneto respondió: “Tal vez fui un poco duro con las chicas, pero realmente estamos esperando lo mejor de ellas”.

Después del incómodo momento donde cada uno trtó de defender su punto, Cristian Rivero pidió que se de la calificación.

Finalmente, ambos coincieron en salvar a Yuri, dejando fuera a la imitadora de Danna Paola.

Maricarmen Marín no se quedó callada

Por su parte, Maricarmen Marín hizo una intervención sobre lo escuchado de sus compañeros.

“Es importante lo que hemos mencionado durante todos estos años en Yo soy. Los participantes tienen que irse con una idea de lo que tendrían que hacer. Esta es nuestra misión en el jurado, más allá de que si nos guste o no (un artista). Igual estoy de acuerdo con las opiniones de mis compañeros, pero no nos olvidemos del participante, para que ellos puedan llevarse algo que puedan trabajar”, dijo.