Tony Succar da positivo a covid-19: “Cada vez que respiraba me dolía”

El artista peruano Tony Succar acaba de confirmar en su cuenta de Instagram que ha dado positivo al coronavirus, tras realizarse una tercera prueba de descarte. Cabe mencionar que el ganador de los dos Grammy Latino expresó que no ha sentido síntomas graves.

“Después de dos exámenes que me salieron negativos, este último confirma que estoy positivo con el COVID-19”, expresó en sus redes sociales.

Succar lo tomó de la mejor manera y grabó un video para contar lo que ha pasado:

“Bueno, después de 2 exámenes que me salieron “negativos”, ya este último examen confirma que estoy positivo con el #covid_19. ¡Hice este video (completo en mi canal de YouTube) para compartir mi experiencia, todo bajo control! me siento mucho mejor ya, intentando mantener positivo, buena energía, comer bien, y siguiendo las instrucciones del doctor y mis amores @laurensuccar y Luna (no me mandaron a la calle es #jk). ¡Cuídense mucho mi gente, los quiero, les deseo mucha salud y felicidad que es lo más importante de esta vida! ¡Dios los bendiga!”

Echa un vistazo al video publicado en su cuenta de Instagram:

¿Quién es Tony Succar?

Tony Succar es un cantautor peruano ganador de premios Grammy de las 4 nominaciones que obtuvo en el 2019. Los galardones que obtuvo fueron: ‘Mejor productor del año’ y ‘Mejor álbum de sala ‘Mas de Mí’’.

"No me lo esperaba así que fue una sorpresa increíble y una noticia muy buena para mí", expresó a la agencia Efe respecto a sus nominaciones en el Latin Grammy 2019.

Durante su discurso de agradecimiento en aquella ocasión, el artista dedicó su gran triunfo a su abuela, su esposa y a todo el Perú. Cabe mencionar que Succar tuvo un momento bastante conmovedor, puesto que habló de su abuelo fallecido.

Te dejamos el video en donde Tony Succar recibió su premio en las celebraciones del año pasado.

¡Mucha fuerza Tony, eres un orgullo para todo el país! ¡El Perú entero te desea pronta recuperación!