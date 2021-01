Tula Rodríguez habló sobre su relación actual con la mamá de Javier Carmona

Tula Rodríguez en medio de sus vacaciones, utilizó su cuenta de Instagram para aclarar algunas dudas de sus seguidores, quiénes le preguntaron por la familia de su fallecido esposo Javier Carmona.

Tula Rodríguez en Instagram habló sobre la madre de Javier Carmona

La presentadora de televisión no dudó en responder al ser consultada, cómo era su actual relación con la progenitora e hijos del papá de su hija.

“¿Cómo te llevas con la familia de tu esposo?”, le cuestionaron, el cuál, manifestó que mantenían un excelente vínculo.

“Mucho mejor de lo que se imaginan. Con mi suegra excelente, con mis cuñados también. Lo que pasa es que no ando contando los detalles porque eso se queda al interior”, reveló en su red social.

Además, la primogénita de la conductora de 'En boca de todos' confirmó dicha información.

Tula Rodríguez se pronunció sobre la posibilidad de volver a casarse

Aún no está preparada para volverse a enamorar. Tula Rodríguez por el momento no piensa en un futuro casarse de nuevo. Sin embargo, no sabe qué le traerá el destino más adelante.

"Esto me han preguntado muchísimo si me vuelvo a enamorar. La verdad mi respuesta inmediata sería que no. Y es que ni siquiera me imagino ahorita con otra persona. El tiempo lo dirá, ahorita de ninguna manera algún día quién sabe", indicó.