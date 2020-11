Hermano de 'La Bibi' llora tras homenaje en 'El Reventonazo': "Para mí es muy difícil"

Miguel Ángel Campos ha dejado un gran vació en el mundo del entretenimiento. Por ello, Ernesto Pimentel desde 'El Reventonzado de la Chola Chabuca' le rindió un emotivo homenaje al cómico ambulante, más conocido como 'La Bibi'.

Ante ello, Jhony Carpincho no pudo contener las lágrimas ni sus compañeros al recordar al artista que partió a casusa del coronavirus..

"Para mí es muy difícil. Siento que he perdido la mitad de mi vida. No puedo", sostuvo el hermano de 'La Bibi' acongojado por el lamentable fallecimiento.

Ante ello, Pimentel le expresó unas palabras de aliento para que no se rinda pese a su dolor. Por ello, el presentador le consultó qué le diría Miguel si lo viera en esa situación.

"Él me diría que continúe, no me deje vencer", comentó el cómico ambulante triste.

A su vez, a Jhony le consultaron cuál fue el último momento que les regaló Miguel Campos en vida: "Le regaló a mi mamá y mi hermana, en una última videollamada, una sonrisa, un beso y un 'like' de que todo estaba bien. Eso fue lo último que pasó".

"Chabuca, yo hice hasta lo posible por él. Llamada todos los días, estaba pendiente", agregó Jhonny Carpincho.

Por su parte, Manolo Rojas conmovido triste agregó: "Escuchar el último audio, no era lo que quería. Brindemos un fuerte abrazo a él y a su hermana que hicieron todo".

"Te necesitamos (Jhony), la única persona que puede sacar adelante eras tú también ese talento", agregó Ernesto Pimentel.

"Yo siempre estuve cerca de él es porque nunca quise dejarlo solo, y si hoy me hice conocido es por él", agregó el hermano del fallecido cómico.

"Nos critican mucho, nos golpean, pero ese es nuestro trabajo para hacerlos sonreír. Gracias Bibi por regalarnos tantas sonrisas", acotó Fernando Armas.