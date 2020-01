Sebastian Rulli celebró el cumpleaños de su hijo y muestra lo grande que está

Sebastian Rulli se convirtió con su esfuerzo y perseverancia en uno de los galanes de Televisa por sus participación en exitosas telenovelas que lo llevó a ganar fama y un nombre en México.

Por ello, el argentino se ha ganado el cariño del público y él por su parte lo retribuye desde su Instagram, publicando lo feliz que es con las personas que ama, como su hijo quien estuvo de cumpleaños y le dedicó un tierno mensaje.

Sebastian Rulli y Cecilia Galleano

No siempre lo que bien empieza termina de la misma forma. Sebastián Rulli y Cecilia Galleano son ejemplo de ello, pues acabaron con una pelea legal. Aunque la relación entre los actores acabó muy desgastada, Sebastián y Cecilia tuvieron que hacer las paces por el bien de su hijo Santiago.

Según la actriz, ella y su exesposo tuvieron que reconciliarse porque, si bien ya no se veían como pareja ni querían tener una vida en común, ellos siempre serán los padres de Santi.

Hijo de Sebastian Rulli

Ya han pasado muchos años desde el escandaloso divorcio de Sebastián Rulli y su expareja, madre de su primogénito. Por ello, ha intentado ser buenos padres.

Los argentinos han sido cautelosos con la identidad de su pequeño siempre, es así no exponer imágenes de su rostro. A su vez, el actor no quiero pasar desapercibido en sus redes que Santi ya cumplió 10 años y ya no es un niño.

¿Cómo celebró Sebastian Rulli el cumpleaños de su hijo?

Para mostrar lo mucho que Santi ha crecido, Sebastián compartió una foto del antes y el después. No falta mucho para que el cumpleañero alcance la estatura de su padre.

Hoy el sol brilla más de lo habitual y la felicidad está viva en el aire. Que día es? El cumpleaños de mi Hijo!!! Han pasado 10 años desde que Santi vino a alegrar la vida de todos. Era una pulga microscópica, hoy tiene 10 años y me sorprende ver lo maravilloso en que se ha convertido

Santi: Eres un niño excepcional y encantador , me siento muy orgulloso de ti!! Felicidades por llegar al Primer Piso. Te Amo con todo mi ser y deseo que seas Muy feliz Hoy y Siempre.

