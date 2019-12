Angelique Boyer y Sebastian Rulli celebraron Navidad con románticos mensajes [FOTOS]

Angelique Boyer y Sebastian Rulli son una de las parejas más queridas y estables del mundo del entretenimiento en México, pues, se robaron el corazón de sus fanáticos desde que actuaron juntos por primera vez en 'Teresa'.

Como parte de estas fiestas, no fueron ajenos en compartir unas emotivas palabras desde su cuenta de Instagram junto unas románticas fotos por Navidad.

¿Cómo celebró Navidad Sebastian Rulli y Angelique Boyer?

La pareja de intérpretes desde sus redes sociales, quisieron aprovechar estas fiestas para enviar un caluroso mensaje a sus usuarios y desearles una Feliz Navidad, aunque el actor aprovechó el momento para denunciar un hecho.

Angelique Boyer en Instagram

Por su parte, la francesa nacionalizada mexicana quiso recórdarle al actor su amor y compromiso. "Yo creo que me porto muy bien, porque santa siempre me trae lo que le pido en mi carta. Mi regalo, Sebastian Rulli, te amo cada navidad más y más. Espero estén pasando una linda Navidad. Que estén descansando y comiendo rico. De corazón gracias siempre por los buenos deseos y compartirme tanto amor. Los quiero".

Sebastian Rulli denuncia hackeo en sus redes

A pesar que el argentino se siente contento por pasar un año más al lado de Angelique, aprovechó la situación para expresar que fue hackeado su plataforma digital.

"Alguien en el ciberespacio ha estado metiéndose ,(no se cómo?) en mi cuenta, haciendo que deje de seguir a otras cuentas, poniendo y borrando likes, y también borrando fotos ya publicadas. Es incomprensible para mi el sentido de esto. Pero lo único que logran , ademas de causar pena y molestia , es que me ria de ello. El meterse en una red social de otra persona y controlarla, no es meterse y controlar su vida. Tengan la suya y sean felices!!! Si se puede! Todo mi amor y Ho Ho Hoooo!

Además, agregó, "el meterse en una red social de otra persona y controlarla, no es meterse y controlar su vida ¡Tengan la suya y sean felices! ¡Si se puede!". El protagonista de El dragón también escribió más positivo que enviaba "todo mi amor".

La imagen de la pareja logró más de 200 mil Me gusta y casi dos mil comentarios, entre los que destacan los del fotógrafo Uriel Santana, el actor Sergio Mur y la conductora Martha Carrillo, quienes correspondieron la felicitación. Los otros comentarios fueron para hacerle piropos a los dos y varios ponen énfasis en que se ven muy bien juntos.

