Lima Metropolitana declarado en EMERGENCIA por El Niño: consulta los distritos afectados y qué se viene

Lima Metropolitana declarado en EMERGENCIA por El Niño: consulta los distritos afectados y qué se vieneÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Gobierno ha declarado estado de emergencia en 33 distritos de Lima Metropolitana debido al peligro de lluvias fuertes relacionadas con el Fenómeno El Niño 2026-2027. Esta medida también incluye áreas de otras provincias de Lima y 24 regiones adicionales del país, junto con el Callao.
La oficialización se realizó a través del Decreto Supremo N.° 149-2026-PCM, publicado el martes 3 de noviembre en el diario El Peruano. La normativa establece un plazo de 60 días para implementar acciones inmediatas de reducción de riesgos, así como respuesta y rehabilitación ante posibles emergencias.
¿Cuáles son los distritos de Lima Metropolitana en emergencia?
Son 33 los distritos afectados en Lima Metropolitana:
- Ancón
- Ate
- Carabayllo
- Chaclacayo
- Chorrillos
- Cieneguilla
- Comas
- El Agustino
- Independencia
- La Molina
- La Victoria
- Lima
- Los Olivos
- Lurigancho
- Lurín
- Pachacámac
- Pucusana
- Puente Piedra
- Punta Hermosa
- Punta Negra
- Rímac
- San Bartolo
- San Borja
- San Juan de Lurigancho
- San Juan de Miraflores
- San Martín de Porres
- Santa Anita
- Santa María del Mar
- Santa Rosa
- Santiago de Surco
- Surquillo
- Villa El Salvador
- Villa María del Triunfo
La medida también abarca distritos de las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí y Huaura, que pertenecen al departamento de Lima. Consulta todos los lugares en emergencia a través del siguiente ENLACE.
Lluvias y zonas vulnerables ante potenciales inundaciones
La declaración coincide con la presencia de lluvias en Lima. Durante la madrugada del 3 de noviembre, varios distritos se vieron afectados por lloviznas que mojaron calles y avenidas. En San Juan de Miraflores, cerca del puente Atocongo, se reportaron aniegos.
El Senamhi ha emitido un aviso vigente, el cual advierte sobre precipitaciones en la costa central y sur hasta el miércoles 4 de noviembre. Se espera lluvias y lloviznas de intensidad moderada a fuerte, además de un aumento de la velocidad del viento y condiciones de nubosidad, niebla y neblina en áreas cercanas al litoral.
El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) ha identificado infraestructura vulnerable en Lima Metropolitana y el Callao ante eventuales inundaciones. De los 33 pasos a desnivel analizados, 20 presentan riesgo de acumular agua. Entre ellos se encuentran la Vía Expresa, el túnel de la Línea Amarilla y el bypass de la avenida 28 de Julio.
Además, el estudio evidenció vulnerabilidades en 43 de los 64 puentes revisados en las cuencas de los ríos Rímac, Lurín y Chillón. Ante estos peligros, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha anunciado un refuerzo de señalización en puntos críticos y la implementación de alertas de tránsito en tres niveles: vigilancia, restricción y suspensión.
La declaración coincide con la presencia de lluvias en Lima. Durante la madrugada del 3 de noviembre, varios distritos se vieron afectados por lloviznas que mojaron calles y avenidas. En San Juan de Miraflores, cerca del puente Atocongo, se reportaron aniegos.
El Senamhi ha emitido un aviso vigente, el cual advierte sobre precipitaciones en la costa central y sur hasta el miércoles 4 de noviembre. Se espera lluvias y lloviznas de intensidad moderada a fuerte, además de un aumento de la velocidad del viento y condiciones de nubosidad, niebla y neblina en áreas cercanas al litoral.
El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) ha identificado infraestructura vulnerable en Lima Metropolitana y el Callao ante eventuales inundaciones. De los 33 pasos a desnivel analizados, 20 presentan riesgo de acumular agua. Entre ellos se encuentran la Vía Expresa, el túnel de la Línea Amarilla y el bypass de la avenida 28 de Julio.
Además, el estudio evidenció vulnerabilidades en 43 de los 64 puentes revisados en las cuencas de los ríos Rímac, Lurín y Chillón. Ante estos peligros, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha anunciado un refuerzo de señalización en puntos críticos y la implementación de alertas de tránsito en tres niveles: vigilancia, restricción y suspensión.