Lima Metropolitana declarado en EMERGENCIA por El Niño: consulta los distritos afectados y qué se viene

El Gobierno ha declarado estado de emergencia en 33 distritos de Lima Metropolitana debido al peligro de lluvias fuertes relacionadas con el Fenómeno El Niño 2026-2027. Esta medida también incluye áreas de otras provincias de Lima y 24 regiones adicionales del país, junto con el Callao .

La oficialización se realizó a través del Decreto Supremo N.° 149-2026-PCM , publicado el martes 3 de noviembre en el diario El Peruano. La normativa establece un plazo de 60 días para implementar acciones inmediatas de reducción de riesgos, así como respuesta y rehabilitación ante posibles emergencias.

La medida también abarca distritos de las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí y Huaura, que pertenecen al departamento de Lima. Consulta todos los lugares en emergencia a través del siguiente ENLACE.

Lluvias y zonas vulnerables ante potenciales inundaciones

La declaración coincide con la presencia de lluvias en Lima. Durante la madrugada del 3 de noviembre, varios distritos se vieron afectados por lloviznas que mojaron calles y avenidas. En San Juan de Miraflores, cerca del puente Atocongo, se reportaron aniegos.

El Senamhi ha emitido un aviso vigente, el cual advierte sobre precipitaciones en la costa central y sur hasta el miércoles 4 de noviembre. Se espera lluvias y lloviznas de intensidad moderada a fuerte, además de un aumento de la velocidad del viento y condiciones de nubosidad, niebla y neblina en áreas cercanas al litoral.

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) ha identificado infraestructura vulnerable en Lima Metropolitana y el Callao ante eventuales inundaciones. De los 33 pasos a desnivel analizados, 20 presentan riesgo de acumular agua. Entre ellos se encuentran la Vía Expresa, el túnel de la Línea Amarilla y el bypass de la avenida 28 de Julio.