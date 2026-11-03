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Lima Metropolitana declarado en EMERGENCIA por El Niño: consulta los distritos afectados y qué se viene

Ante la amenaza de intensas lluvias debido al Fenómeno El Niño 2026-2027, el gobierno ha declarado el estado de emergencia en 33 distritos de Lima Metropolitana. La decisión se hizo efectiva por medio del Decreto Supremo N.° 149-2026-PCM.

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    Lima Metropolitana declarado en EMERGENCIA por El Niño: consulta los distritos afectados y qué se viene
    Además de Lima, la declaratoria se extiende a localidades de otras provincias del departamento de Lima y 24 regiones del país. | Foto: difusión
    Lima Metropolitana declarado en EMERGENCIA por El Niño: consulta los distritos afectados y qué se viene

    El Gobierno ha declarado estado de emergencia en 33 distritos de Lima Metropolitana debido al peligro de lluvias fuertes relacionadas con el Fenómeno El Niño 2026-2027. Esta medida también incluye áreas de otras provincias de Lima y 24 regiones adicionales del país, junto con el Callao.

    La oficialización se realizó a través del Decreto Supremo N.° 149-2026-PCM, publicado el martes 3 de noviembre en el diario El Peruano. La normativa establece un plazo de 60 días para implementar acciones inmediatas de reducción de riesgos, así como respuesta y rehabilitación ante posibles emergencias.

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    ¿Cuáles son los distritos de Lima Metropolitana en emergencia?

    Son 33 los distritos afectados en Lima Metropolitana:

    • Ancón
    • Ate
    • Carabayllo
    • Chaclacayo
    • Chorrillos
    • Cieneguilla
    • Comas
    • El Agustino
    • Independencia
    • La Molina
    • La Victoria
    • Lima
    • Los Olivos
    • Lurigancho
    • Lurín
    • Pachacámac
    • Pucusana
    • Puente Piedra
    • Punta Hermosa
    • Punta Negra
    • Rímac
    • San Bartolo
    • San Borja
    • San Juan de Lurigancho
    • San Juan de Miraflores
    • San Martín de Porres
    • Santa Anita
    • Santa María del Mar
    • Santa Rosa
    • Santiago de Surco
    • Surquillo
    • Villa El Salvador
    • Villa María del Triunfo

    La medida también abarca distritos de las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí y Huaura, que pertenecen al departamento de Lima. Consulta todos los lugares en emergencia a través del siguiente ENLACE.

    Lluvias y zonas vulnerables ante potenciales inundaciones

    La declaración coincide con la presencia de lluvias en Lima. Durante la madrugada del 3 de noviembre, varios distritos se vieron afectados por lloviznas que mojaron calles y avenidas. En San Juan de Miraflores, cerca del puente Atocongo, se reportaron aniegos.

    El Senamhi ha emitido un aviso vigente, el cual advierte sobre precipitaciones en la costa central y sur hasta el miércoles 4 de noviembre. Se espera lluvias y lloviznas de intensidad moderada a fuerte, además de un aumento de la velocidad del viento y condiciones de nubosidad, niebla y neblina en áreas cercanas al litoral.

    El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) ha identificado infraestructura vulnerable en Lima Metropolitana y el Callao ante eventuales inundaciones. De los 33 pasos a desnivel analizados, 20 presentan riesgo de acumular agua. Entre ellos se encuentran la Vía Expresa, el túnel de la Línea Amarilla y el bypass de la avenida 28 de Julio.

    Además, el estudio evidenció vulnerabilidades en 43 de los 64 puentes revisados en las cuencas de los ríos Rímac, Lurín y Chillón. Ante estos peligros, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha anunciado un refuerzo de señalización en puntos críticos y la implementación de alertas de tránsito en tres niveles: vigilancia, restricción y suspensión.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lima Metropolitana declarado en EMERGENCIA por El Niño: consulta los distritos afectados y qué se viene
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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