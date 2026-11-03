DÍA NO LABORABLE el 5 de noviembre: Entérate AQUÍ si te toca descanso remunerado

La Ley 31701 establece que el 5 de noviembre se celebra el Día del Trabajador Municipal. La jornada es no laborable y remunerada, pero no se aplica a todos los trabajadores.

Atención al calendario. Este jueves 5 de noviembre será un día no laborable para un grupo específico de empleados en Perú. Sin embargo, esta medida no equivale a un feriado para todo el sector público o privado .

La disposición está incluida en la Ley 31701, promulgada en marzo de 2023, que declara cada 5 de noviembre como Día del Trabajador Municipal y estipula una jornada no laborable para este personal.

¿Quiénes descansan este 5 de noviembre?

La norma aplica específicamente para trabajadores municipales. Esto incluye a los que operan en municipalidades del país y llevan a cabo funciones de gestión y servicios de los gobiernos locales.

El 5 de noviembre se celebra el Día del Trabajador Municipal.

La ley también establece que este día es remunerado y considerado trabajado a efectos legales . No es igual a otros días no laborables compensables decretados para el sector público.

¿Qué celebra Perú el 5 de noviembre?

El 5 de noviembre se honra el Día del Trabajador Municipal, dedicado a reconocer la labor de quienes trabajan en los gobiernos locales.

La fecha está respaldada por la ley desde 2023, cuando se aprobó la Ley 31701. Antes, el Ministerio de Trabajo ya había establecido el 5 de noviembre como Día del Obrero Municipal mediante una resolución en 2018.

Las funciones municipales incluyen actividades como limpieza pública, mantenimiento de espacios, seguridad, atención administrativa y otros servicios.

¿Se deben recuperar las horas?

En general, la Ley 31701 no demanda la recuperación de horas . Estipula que el día es remunerado y considerado como trabajado en todos los aspectos legales.