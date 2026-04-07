Sedapal CONFIRMA CORTE DE AGUA este 8 y 9 de abril en 7 DISTRITOS de Lima: zonas afectadas y horarios de conexión

Sedapal CONFIRMA CORTE DE AGUA este 8 y 9 de abril en 7 DISTRITOS de Lima: zonas afectadas y horarios de conexiónÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡A juntar agua! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este miércoles 8 y jueves 9 de abril se realizarán cortes programados de agua en distintos horarios en varios distritos de Lima Metropolitana, afectando diversas zonas. La entidad indicó, a través de su canal de WhatsApp, que la suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento para garantizar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en la capital.
Entre las labores programadas se incluye la limpieza de reservorios. En este contexto, Sedapal exhortó a los usuarios a tomar precauciones, como almacenar agua en baldes u otros recipientes, para afrontar la suspensión del servicio sin contratiempos.
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Corte de agua este miércoles 8 de abril, según Sedapal
Ate
- Zonas afectadas: Asoc. Señor de Muruhuay, Asoc. Alto Monterrey, Asoc. Evangélica Pentecostal, A.H. Señor de Muruhuay, A.H. Inmaculada Concepción, Asoc. Señor de Muruhuay, A.H. Los Triunfadores, Asoc. El Paraíso, A.H. Señor de los Milagros, A.H. El Remanso de Santa Clara, Urb. El Remanso, Asoc. Viv. Niño Jesús 3ra etapa, A.H. 2 de Mayo, y Asoc. Viv. Las Brisas.
- Zonas afectadas: Asoc. Viv. 6 de Diciembre, Habilitación Urbana Del Pilar, A.H. Juventud 30 de Mayo – Esquema Zevallos, A.H. Grupo J de Horacio Zevallos Mz. C, B, E, D y C1 R-P3, A.H. Agrupación de Familia Juventud 30 de Mayo R-P2, A.H. 24 de Setiembre, A.H. Grupo M de Horacio Zevallos, A.H. Abraham Valdelomar, A.H. 15 de Marzo, A.H. 13 de Noviembre, A.H. Cruz de Mayo, y A.H. Los Pinos R-P1.
- Hora de corte: Desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m. y desde la 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m., según el sector.
San Juan de Lurigancho
- Zonas afectadas: A.H. San Hilarión Santa Rosa Ampliación, Asoc. Cerrito La Libertad, A.H. 13 de Mayo, A.H. Virgen de la Merced Ampliación, AF San Hilarión Sector Keiko Sofía, A.H. San Hilarión Ampliación Comité 55B, Comité 54, Comité 50, Comité 59, Comité 62, Comité 63, Comité 52, y A.H. San Hilarión Ampliación.
- Hora de corte: 8.00 a. m. a 8.00 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Zonas afectadas: A.H. San Hilarión Ampliación (Comité 60), A.F. Las Praderas, y A.H. San Hilarión Ampliación (Comité 53 y Comité 55A).
- Hora de corte: 1.00 p. m. a 8.00 p. m.
Lurigancho
- Zonas afectadas: A.H. Casa Huerta La Campiña Sector A, A.H. Casa Huerta La Campiña Sector B, Asoc. 28 de Noviembre Cajamarquilla, Asoc. Violeta Correa de Belaúnde, y Coop. Comunidad Campesina Las Viñas de Media Luna.
- Hora de corte: 1.00 p. m. a 11.50 p. m.
Lurigancho
- Zonas afectadas: Urb. La Capitana, Asoc. Viv. La Capitana, Junta Vecinal Av. La Paz, Cementerio Mapfre, Asoc. Nueva Esperanza, Asoc. San Cristóbal de Huachipa, Asoc. Las Caobas, y Asoc. Las Palmeras.
- Hora de corte: 1.00 p. m. a 11.50 p. m.
Rímac
- Zonas afectadas: A.H. Villa San Cristóbal, Barrio Leticia, Barrio Piedra Liza, P.J. Villa Fátima, y P.J. Villa María del Rímac
- Hora de corte: 12.00 m. a 8.00 p. m.
Lima Cercado
- Zonas afectadas: Urb. Los Cipreses, Urb. Elio 1era. etapa, Urb. Neón Lux, Av. Oscar R. Benavides (Colonial), Av. Víctor Sarria, Jr. Elvira García y García, Av. Ramon Herrera, y Av. Ramon Cárcamo.
- Hora de corte: 10.00 a. m. y las 10.00 p. m.
Corte de agua este jueves 9 de abril, según Sedapal
Ate
- Zonas afectadas: Condominio El Bosque, Urb. La Puntilla, Coop. Demsa, A. H. Cerro Cruz de Santa Elena, A. H. Nueva Luz, Asoc. Santa Rosa de Huamanga, Coop. Santa Elena, Asoc. Las Flores, Asoc. Villa Francia, Asoc. Los Jardines, Asoc. Los Geranios, Urb. El Sol de Santa Clara, Urb. Santa Clara, Centro Poblado Alto Perú, Condominio Las Torres, Condominio Santa Clara, Asoc. Niño Jesús I - II, Asoc. La Estancia, Asoc. Residencial Angamos, Asoc. 30 de Agosto, Asoc. Las Brisas, Asoc. Urbana del Pilar, Asoc. 6 de Diciembre, Prog. Vivienda Santa María, Coop. Huaychao, Asoc. Nuevo San Remo, Asoc. Los Cedros, Urb. San Alfonso
- Hora de corte: 8.00 a. m. - 8.00 p. m.
- Zonas afectadas: Asoc. Los Triunfadores, Asoc. El Paraíso de Amauta, A. H. Amauta zona B
- Hora de corte: 8.00 a. m. - 8.00 p. m.
- Zonas afectadas: A. H. María Jesús Espinoza, A. H. Monterrey zona A, A. H. Monterrey zona B.
- Hora de corte: 12.00 m - 11.50 p. m.
- Zonas afectadas: A. H. María Jesús Espinoza, A. H. Señor de Muruhuay, Asoc. Viv. Evangelista Pentecostal, Asoc. Viv. Alto Monterrey
- Hora de corte: 12.00 m - 11.50 p. m.
Magdalena
- Zonas afectadas: Urb. Orbea, Cercado, Urb. Oyague. Cuadrante: jirón Puente y Cortez, av. Brasil, jr. Francisco Gonzales Pavón, jr. Yungay y todas las calles interiores a este cuadrante.
- Hora de corte: Hora: 10.00 a. m. - 10.00 p. m.
- Zonas afectadas: Urb. Oyague. Cuadrante: jirón Puente y Cortez (jr. Ayacucho), av. Brasil , jr. Francisco Gonzales Pavón (jr. San Martín), jr. Yungay (jr. Diego de Agüero)
- Hora de corte: 10.00 a. m. - 8.00 p. m.,
Independencia
- Zonas afectadas: A.H. Los Conquistadores. P.J. El Progreso, A.H. Comité 125 II Ampliación, A.H. Comité Unificado Villa Canta, A.H. Pampa de la Independencia, U. Pop. Independencia, y P.J. Independencia
- Hora de corte: 12.00 m - 8.00 p. m.
- Zonas afectadas: A. H. Pampa de la Independencia, P. J. Independencia
- Hora de corte: 12.00 m - 8.00 p. m.