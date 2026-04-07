Sedapal CONFIRMA CORTE DE AGUA este 8 y 9 de abril en 7 DISTRITOS de Lima: zonas afectadas y horarios de conexión

¡A juntar agua! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este miércoles 8 y jueves 9 de abril se realizarán cortes programados de agua en distintos horarios en varios distritos de Lima Metropolitana, afectando diversas zonas. La entidad indicó, a través de su canal de WhatsApp, que la suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento para garantizar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en la capital.