¿Colegios pueden obligar a comprar uniformes o útiles escolares? Indecopi lanza contundente advertencia

Según lo establecido por Indecopi , los colegios no están autorizados a exigir marcas específicas de útiles escolares ni a obligar a que la lista completa sea entregada desde el inicio del año académico.

A pocas semanas del inicio del Año Escolar 2026, el impacto de los gastos educativos vuelve a generar inquietud entre las familias. Frente a este escenario, el Indecopi emitió un llamado de atención enfático: los colegios privados no pueden obligar a los padres a adquirir uniformes ni útiles escolares de marcas determinadas ni exigir que las compras se realicen en locales específicos.

¿Qué sanciones enfrentan los colegios que incumplen la norma?

Las instituciones que vulneren estas disposiciones se exponen a severas penalidades económicas. Según precisó el ente regulador, las multas pueden llegar hasta las 450 UIT, lo que actualmente equivale a más de S/2.4 millones. La medida busca frenar prácticas que, durante años, han generado sobrecostos injustificados para las familias.

Estas sanciones no son simbólicas. Entre 2021 y 2025, el Indecopi impuso 647 medidas correctivas a proveedores del servicio educativo básico. En ese lapso, más de 220 colegios en todo el país recibieron multas que, en conjunto, sumaron 1,189.4 UIT por infringir los derechos de los padres de familia.

Un punto clave: la entrega de la lista de útiles

Uno de los aspectos que genera mayor controversia cada inicio de clases es la exigencia de materiales escolares. Al respecto, la autoridad fue clara: los colegios no están autorizados a solicitar la entrega total de la lista de útiles desde el primer día. Esta debe realizarse de manera gradual, de modo que los padres puedan organizar sus gastos a lo largo del año escolar.