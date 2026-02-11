Lima, ciudad en el desierto, supera el consumo de agua recomendado por la OMS: estos distritos que consumen más

Lima consume 134 litros de agua por persona al día, por encima del estándar OMS . Informe de Sunass revela brechas distritales e interrupciones del servicio en 2025.

El uso de agua potable en Lima Metropolitana y el Callao registró en 2025 un promedio de 134 litros diarios por persona, una cifra que, aunque menor a la de años anteriores, continúa por encima del estándar sugerido internacionalmente. Así lo advierte el informe “Vivir en el desierto: ¿Cuánta agua consumimos y qué calidad de servicio tenemos en Lima y Callao?”, elaborado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) junto a la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).

El dato cobra especial relevancia si se considera que Lima es una de las megaciudades más grandes del planeta asentadas en un territorio desértico. El informe no solo analiza el volumen consumido, sino también las brechas entre distritos, la continuidad del servicio y los factores que explican las diferencias.

¿Cuánta agua usamos y quiénes consumen más?

El estudio detalla que los 134 litros por persona equivalen aproximadamente a 54 botellas de gaseosa de 2.5 litros al día. La estimación se realizó con datos históricos de Sedapal, considerando viviendas con medidor activo durante todo el 2025 y ajustando el cálculo según el promedio de integrantes por hogar del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Aunque el promedio supera los 100 litros diarios recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo viene reduciéndose. Entre 2016 y 2019 el promedio alcanzaba los 151 litros; en el periodo 2022–2025 descendió en 13 litros.

Las diferencias distritales son marcadas:

San Isidro: 227 litros diarios por persona.

227 litros diarios por persona. La Molina: 208 litros.

208 litros. Miraflores: 199 litros.

199 litros. San Borja: 181 litros.

181 litros. Santiago de Surco: 179 litros.

179 litros. Mi Perú: 102 litros.

102 litros. Puente Piedra: 103 litros.

103 litros. Ventanilla: 103 litros.

103 litros. Carabayllo: 104 litros.

El informe también señala que el 50% de la población consume 114 litros diarios, por debajo del promedio general. El 25% con menor consumo utiliza 77 litros al día, mientras que el 25% con mayor consumo alcanza 165 litros. Incluso dentro de un mismo distrito existen contrastes. En Cieneguilla, el promedio es 151 litros, pero el 25% que menos consume utiliza solo 72 litros.

En cuanto a los usos domésticos, cerca del 58% del agua se destina a la ducha y al inodoro. El riego de jardines puede representar hasta el 22% del consumo en distritos con áreas verdes privadas, mientras que en zonas sin jardines no supera el 4%.

Continuidad del servicio y brechas estructurales

El acceso no es homogéneo. Solo 19 de los 46 distritos cuentan con abastecimiento continuo las 24 horas. El promedio general es de 21.6 horas diarias, pero 11 distritos no alcanzan siquiera las 18 horas de servicio.

Durante 2025 se registraron 5,971 interrupciones, con un tiempo promedio de reparación superior a ocho horas. Distritos como Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Ate y San Juan de Lurigancho superaron las 100 interrupciones anuales, con cortes que en algunos casos se extendieron hasta 18 horas.

“El nivel de consumo también depende de la calidad del servicio. El informe evidencia que solo 19 de 46 distritos disponen de agua potable durante las 24 horas del día. Incluso, 11 distritos no alcanzan las 18 horas del servicio. Un hogar promedio en Lima y Callao tiene 21.6 horas diarias de agua”, precisó Mauro Gutiérrez, presidente ejecutivo de la Sunass.

El estudio también vincula el consumo con el nivel de ingresos y el equipamiento doméstico. En San Isidro, el 90.4% de los hogares cuenta con lavadora; en San Borja, el 89.6%; y en Miraflores, el 87.8%. En contraste, en Pachacámac solo el 28.8% dispone de este electrodoméstico.

Asimismo, los hogares con más integrantes tienden a mostrar menor consumo per cápita, aunque el volumen total sea similar. Las temperaturas elevadas también influyen: en febrero y marzo aumenta la demanda por mayor uso de duchas y actividades de higiene.