Día Nacional del Pisco Sour 2026: Municipalidad de Lima realizará concierto, ferias y eventos para el público
La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció una agenda especial para conmemorar el Día Nacional del Pisco Sour, fecha que se celebra cada primer sábado de febrero y rinde homenaje a una de las bebidas más representativas del país y símbolo de la gastronomía peruana.
Las actividades centrales se desarrollarán en el corazón de la capital, con acceso libre para el público y una programación pensada para toda la familia.
Feria, concurso y 5 mil copas gratuitas en el Centro Histórico
Desde el mediodía, los alrededores de la Plaza Mayor de Lima se convertirán en un punto de encuentro para los amantes del pisco. La comuna limeña, a través de su Gerencia de Desarrollo Económico y la Subgerencia de Turismo, instalará una feria gastronómica, artesanal y de productores, con la participación de 25 expositores.
A partir de la 1:00 p. m., los asistentes podrán disfrutar de presentaciones artísticas, activaciones interactivas y sorteos sin costo alguno. Además, se realizará la premiación del concurso “El mejor pisco sour innovador”, donde bares y restaurantes reconocidos presentarán sus creaciones ante el público.
Uno de los momentos más esperados llegará a las 4:00 p. m., cuando se ofrecerá la degustación gratuita de 5 mil copitas de pisco sour y chilcano, preparadas por diversos productores nacionales.
Música en vivo y espectáculo hasta la medianoche
La celebración continuará durante la tarde y la noche con el “Festival del Pisco Sour”, un concierto que se extenderá hasta las 12:00 a. m. El evento reunirá a agrupaciones y solistas de distintos géneros musicales, acompañados de proyecciones audiovisuales y espacios recreativos pensados para grandes y chicos.
La propuesta busca no solo celebrar la bebida bandera, sino también reactivar el espacio público y promover el turismo gastronómico en el Centro Histórico de Lima.