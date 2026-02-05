Conoce dónde será la campaña veterinaria gratuita de este 6 de febrero y qué servicios brindará

Conoce dónde será la campaña veterinaria gratuita de este 6 de febrero y qué servicios brindaráÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Las mascotas se han convertido en parte importante de las familias peruanas, por ello, municipalidades como la del distrito de Los Olivos lanzan campañas para mantener su bienestar. Su programa de nombre Patitas Olivenses se realizará este viernes 6 de febrero desde las 9 de la mañana hasta la 1 p.m. La jornada tendrá lugar en el Mercado Asociación de Comerciantes El Triunfador de Confraternidad, que se encuentra en la avenida Los Próceres de Huandoy.
Esta hermosa iniciativa está encaminada para los vecinos con perros y gatos, con el objetivo de acercar los servicios preventivos de salud animal y fomentar los cuidados a las mascotas en la comunidad.
LEE MÁS: Atención adultos mayores: nuevo proyecto de ley busca eliminar el pago de pasaje en transporte público ¿a partir de qué edad?
En la campaña, los expertos veterinarios darán atención básica y orientación personalizada para el bienestar de los animales de las casas. Otros de los propósitos es fortalecer la prevención de las enfermedades y concientizar a la población sobre la relevancia del cuidado animal en la vida familiar y vecinal.
Estos son los servicios disponibles
Los vecinos podrán acceder gratis a los siguientes servicios:
- Registro gratuito: Inscripción de mascotas para facilitar su identificación y brindarles mayor protección ante posibles extravíos.
- Desparasitación interna: Aplicación de medicamentos para eliminar parásitos internos, lo que contribuye a prevenir enfermedades que pueden afectar tanto a los animales como a los miembros del hogar.
- Desparasitación externa: Tratamiento contra pulgas, garrapatas y otros parásitos externos, con el fin de mejorar la salud y la comodidad de las mascotas y reducir el riesgo de afecciones cutáneas.
- Limpieza de oídos: Higienización especializada para prevenir infecciones y mantener la salud auditiva de perros y gatos.
- Corte de uñas: Servicio para evitar lesiones y molestias derivadas del crecimiento excesivo de las uñas.
NO TE PIERDAS: ¿Cuándo empiezan las clases escolares 2026 a nivel nacional en Perú? Esto dice el Minedu luego del cambio de programación
La iniciativa está orientada a identificar de manera oportuna posibles problemas de salud en las mascotas y a brindar orientación útil a sus dueños sobre su bienestar. Para una atención segura y ordenada, se aconseja llevar a los perros sujetos con correa y, si la situación lo amerita, con bozal. En el caso de los gatos, lo ideal es trasladarlos en un transportador o kennel, acompañados de una manta u objeto familiar que ayude a mantenerlos tranquilos.
Más allá del aspecto veterinario, la campaña también busca fomentar una convivencia armónica en la comunidad. Gracias a la detección temprana de enfermedades y a la información proporcionada, las familias podrán tomar decisiones preventivas y reforzar hábitos responsables en el cuidado de sus animales de compañía.