Conoce dónde será la campaña veterinaria gratuita de este 6 de febrero y qué servicios brindará

Campaña gratuita para brindar recomendaciones claras sobre el cuidado de las mascotas y contribuir a una mejor calidad de vida para las mascotas de la comunidad.

Las mascotas se han convertido en parte importante de las familias peruanas, por ello, municipalidades como la del distrito de Los Olivos lanzan campañas para mantener su bienestar. Su programa de nombre Patitas Olivenses se realizará este viernes 6 de febrero desde las 9 de la mañana hasta la 1 p.m. La jornada tendrá lugar en el Mercado Asociación de Comerciantes El Triunfador de Confraternidad, que se encuentra en la avenida Los Próceres de Huandoy.

Esta hermosa iniciativa está encaminada para los vecinos con perros y gatos, con el objetivo de acercar los servicios preventivos de salud animal y fomentar los cuidados a las mascotas en la comunidad.

En la campaña, los expertos veterinarios darán atención básica y orientación personalizada para el bienestar de los animales de las casas. Otros de los propósitos es fortalecer la prevención de las enfermedades y concientizar a la población sobre la relevancia del cuidado animal en la vida familiar y vecinal.

Estos son los servicios disponibles

Los vecinos podrán acceder gratis a los siguientes servicios:

Registro gratuito: Inscripción de mascotas para facilitar su identificación y brindarles mayor protección ante posibles extravíos.

Inscripción de mascotas para facilitar su identificación y brindarles mayor protección ante posibles extravíos. Desparasitación interna: Aplicación de medicamentos para eliminar parásitos internos, lo que contribuye a prevenir enfermedades que pueden afectar tanto a los animales como a los miembros del hogar.

Aplicación de medicamentos para eliminar parásitos internos, lo que contribuye a prevenir enfermedades que pueden afectar tanto a los animales como a los miembros del hogar. Desparasitación externa: Tratamiento contra pulgas, garrapatas y otros parásitos externos, con el fin de mejorar la salud y la comodidad de las mascotas y reducir el riesgo de afecciones cutáneas.

Tratamiento contra pulgas, garrapatas y otros parásitos externos, con el fin de mejorar la salud y la comodidad de las mascotas y reducir el riesgo de afecciones cutáneas. Limpieza de oídos: Higienización especializada para prevenir infecciones y mantener la salud auditiva de perros y gatos.

Higienización especializada para prevenir infecciones y mantener la salud auditiva de perros y gatos. Corte de uñas: Servicio para evitar lesiones y molestias derivadas del crecimiento excesivo de las uñas.

La iniciativa está orientada a identificar de manera oportuna posibles problemas de salud en las mascotas y a brindar orientación útil a sus dueños sobre su bienestar. Para una atención segura y ordenada, se aconseja llevar a los perros sujetos con correa y, si la situación lo amerita, con bozal. En el caso de los gatos, lo ideal es trasladarlos en un transportador o kennel, acompañados de una manta u objeto familiar que ayude a mantenerlos tranquilos.