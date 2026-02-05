Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Pamela López es buscada por la policía tras denuncia de su examiga y ella se desmorona

Conoce dónde será la campaña veterinaria gratuita de este 6 de febrero y qué servicios brindará

Campaña gratuita para brindar recomendaciones claras sobre el cuidado de las mascotas y contribuir a una mejor calidad de vida para las mascotas de la comunidad.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Conoce dónde será la campaña veterinaria gratuita de este 6 de febrero y qué servicios brindará
    El objetivo de la campaña es fomentar la tenencia responsable.
    Conoce dónde será la campaña veterinaria gratuita de este 6 de febrero y qué servicios brindará

    Las mascotas se han convertido en parte importante de las familias peruanas, por ello, municipalidades como la del distrito de Los Olivos lanzan campañas para mantener su bienestar. Su programa de nombre Patitas Olivenses se realizará este viernes 6 de febrero desde las 9 de la mañana hasta la 1 p.m. La jornada tendrá lugar en el Mercado Asociación de Comerciantes El Triunfador de Confraternidad, que se encuentra en la avenida Los Próceres de Huandoy.

    Esta hermosa iniciativa está encaminada para los vecinos con perros y gatos, con el objetivo de acercar los servicios preventivos de salud animal y fomentar los cuidados a las mascotas en la comunidad.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Atención adultos mayores: nuevo proyecto de ley busca eliminar el pago de pasaje en transporte público ¿a partir de qué edad?

    En la campaña, los expertos veterinarios darán atención básica y orientación personalizada para el bienestar de los animales de las casas. Otros de los propósitos es fortalecer la prevención de las enfermedades y concientizar a la población sobre la relevancia del cuidado animal en la vida familiar y vecinal.

    Estos son los servicios disponibles

    Los vecinos podrán acceder gratis a los siguientes servicios:

    • Registro gratuito: Inscripción de mascotas para facilitar su identificación y brindarles mayor protección ante posibles extravíos.
    • Desparasitación interna: Aplicación de medicamentos para eliminar parásitos internos, lo que contribuye a prevenir enfermedades que pueden afectar tanto a los animales como a los miembros del hogar.
    • Desparasitación externa: Tratamiento contra pulgas, garrapatas y otros parásitos externos, con el fin de mejorar la salud y la comodidad de las mascotas y reducir el riesgo de afecciones cutáneas.
    • Limpieza de oídos: Higienización especializada para prevenir infecciones y mantener la salud auditiva de perros y gatos.
    • Corte de uñas: Servicio para evitar lesiones y molestias derivadas del crecimiento excesivo de las uñas.
    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: ¿Cuándo empiezan las clases escolares 2026 a nivel nacional en Perú? Esto dice el Minedu luego del cambio de programación

    La iniciativa está orientada a identificar de manera oportuna posibles problemas de salud en las mascotas y a brindar orientación útil a sus dueños sobre su bienestar. Para una atención segura y ordenada, se aconseja llevar a los perros sujetos con correa y, si la situación lo amerita, con bozal. En el caso de los gatos, lo ideal es trasladarlos en un transportador o kennel, acompañados de una manta u objeto familiar que ayude a mantenerlos tranquilos.

    Más allá del aspecto veterinario, la campaña también busca fomentar una convivencia armónica en la comunidad. Gracias a la detección temprana de enfermedades y a la información proporcionada, las familias podrán tomar decisiones preventivas y reforzar hábitos responsables en el cuidado de sus animales de compañía.

    SOBRE EL AUTOR:
    Conoce dónde será la campaña veterinaria gratuita de este 6 de febrero y qué servicios brindará
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    EsSalud: requisitos clave para asegurar a tu hijo mayor de 18 años y cómo hacerlo paso a paso

    ¿Cuándo empiezan las clases escolares 2026 a nivel nacional en Perú? Esto dice el Minedu luego del cambio de programación

    Elecciones 2026: estas son las multas que deberás pagar si no cumples como miembro de mesa ni vas a votar

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Gobierno del Perú oficializa el nombre del año 2026: conoce cuál es y qué significa

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

    PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

    PRECIO

    S/ 43.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;