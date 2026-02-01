Virgen de la Candelaria 2026: ¿es feriado en Perú este lunes 2 de febrero?

¿El 2 de febrero será feriado por la Virgen de la Candelaria? Conoce qué dice el calendario oficial del 2026 , la propuesta que quedó en debate y la historia de esta devoción.

El 2 de febrero no es un feriado nacional en Perú para el año 2026.

Con la llegada de febrero, miles de peruanos se preguntan si podrán disfrutar de un día extra de descanso. La duda vuelve cada año: ¿el 2 de febrero es feriado nacional por la Virgen de la Candelaria? Aunque la festividad es una de las más grandes del país, la respuesta oficial para el 2026 es contundente: no figura como feriado en el calendario del Estado.

Según la información publicada por el Gobierno peruano, la fecha no ha sido incluida dentro de los días de descanso obligatorio, pese a que existe una propuesta para que sea reconocida a nivel nacional.

Una iniciativa que no logró concretarse

En septiembre del 2025, durante el IV aniversario de la declaratoria de la Diablada Puneña como Patrimonio Cultural de la Nación, se planteó formalmente que el 2 de febrero sea feriado en honor a la patrona del altiplano.

El pedido fue impulsado por Juan Cayro, presidente de la Diablada Bellavista, quien sostuvo: “Promovemos que el 2 de febrero sea declarado feriado nacional, en honor a la Virgen de la Candelaria. No solo Puno, también regiones como Arequipa y Lima celebran a la Virgen ese día, con festivales, concursos y actos de fe. Sería un merecido homenaje a la patrona del altiplano, cuya devoción ha trascendido fronteras y hoy es reconocida en todo el mundo”.

La iniciativa buscaba integrar la fecha al calendario oficial para permitir que millones de ciudadanos participen en celebraciones religiosas y culturales. Sin embargo, la propuesta quedó en evaluación y no fue aprobada para el 2026.

Los feriados confirmados para el 2026

El Estado reconoce 16 feriados oficiales para el 2026, aplicables al sector público y privado. El primero ya se celebró el 1 de enero, y los próximos descansos obligatorios serán:

Jueves 2 y viernes 3 de abril (Semana Santa)

1 de mayo (Día del Trabajo)

29 de junio (San Pedro y San Pablo)

28 y 29 de julio (Fiestas Patrias)

La lista no contempla el 2 de febrero. Además, el Gobierno no ha anunciado días no laborables adicionales para el próximo año.

Cabe recordar que, si una persona trabaja durante un feriado sin descanso compensatorio, la ley establece un pago triple. El incumplimiento puede generar multas que superan los 24 mil soles para las empresas.

"La Mamacha Candelaria": fe, historia y tradición

En Puno, la Virgen de la Candelaria es el corazón de una de las festividades más multitudinarias del Perú. Conocida como la “Mamacha Candelaria”, congrega a miles de danzantes, músicos y devotos cada año.

La imagen llegó al país en 1583, procedente de Cádiz o Sevilla, aunque la devoción se originó en Tenerife, en las Islas Canarias, en 1392. En el altiplano, la celebración se fusionó con rituales agrícolas prehispánicos, dando origen a danzas y expresiones culturales únicas.