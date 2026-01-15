La Municipalidad de La Molina lanza ferias municipales el 15 y 16 de enero para ofrecer alimentos frescos a precios reducidos, ayudando a las familias del distrito.

La Municipalidad de La Molina pondrá en marcha una nueva edición de sus ferias municipales este jueves 15 y viernes 16 de enero, con el objetivo de aliviar el gasto diario de los hogares del distrito. Durante ambos días, los vecinos podrán acceder a alimentos frescos y de primera necesidad a precios reducidos, en distintos puntos estratégicos.

Estas actividades forman parte de un programa municipal orientado a promover el consumo saludable y facilitar el acceso a productos de calidad sin restricciones en la cantidad de compra, hasta agotar stock.

Ferias municipales con alimentos a precios accesibles

Las ferias Molipollo, Mi Pescadería y Molimercado ofrecerán pollo fresco, pescado, carnes, frutas y verduras seleccionadas, priorizando precios económicos y productos aptos para una alimentación balanceada. Además, se aceptarán pagos digitales como Yape y Plin, lo que permitirá una atención más rápida al público.

Horarios y formas de pago

Las ventas iniciarán desde las 9:00 a. m., sin límite de compra por persona. Esta iniciativa busca reducir el impacto del alza de precios en la canasta familiar y garantizar el acceso a alimentos frescos en condiciones seguras y ordenadas.

Molipollo: pollo fresco a bajo costo

La feria Molipollo se realizará el jueves 15 de enero en el Parque Central de Musa. Los asistentes podrán encontrar pierna con encuentro a S/ 5.50 el kilo, entre otros cortes de pollo a precios accesibles.

Mi Pescadería: pescado fresco en tres zonas del distrito

El viernes 16 de enero, la feria Mi Pescadería llegará con pescado fresco de alta calidad, ideal para una dieta rica en proteínas y omega 3. Estará ubicada en los siguientes puntos:

Covima, calle Bermudas 165

Las Hormigas: Las Hormigas 4735 con av. La Universidad (Alt. Cdra. 14)

Losa Viña Alta: cruce de la av. Los Olivos con la calle El Establo, frente al estadio

Molimercado: frutas y verduras a precio mayorista