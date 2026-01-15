Wapa.pe
ES OFICIAL | Corte de luz del 15 al 18 de enero por hasta 8 horas: ¿tu zona se verá afectada?

¡Aprovecha! Compra pollo, carne, pescados, frutas y más a precios bajos en feria de verduras de La Molina

La Municipalidad de La Molina lanza ferias municipales el 15 y 16 de enero para ofrecer alimentos frescos a precios reducidos, ayudando a las familias del distrito.

    ¡Aprovecha! Compra pollo, carne, pescados, frutas y más a precios bajos en feria de verduras de La Molina
    Feria de verduras en La Molina | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    ¡Aprovecha! Compra pollo, carne, pescados, frutas y más a precios bajos en feria de verduras de La Molina

    La Municipalidad de La Molina pondrá en marcha una nueva edición de sus ferias municipales este jueves 15 y viernes 16 de enero, con el objetivo de aliviar el gasto diario de los hogares del distrito. Durante ambos días, los vecinos podrán acceder a alimentos frescos y de primera necesidad a precios reducidos, en distintos puntos estratégicos.

    Estas actividades forman parte de un programa municipal orientado a promover el consumo saludable y facilitar el acceso a productos de calidad sin restricciones en la cantidad de compra, hasta agotar stock.

    Ferias municipales con alimentos a precios accesibles

    Las ferias Molipollo, Mi Pescadería y Molimercado ofrecerán pollo fresco, pescado, carnes, frutas y verduras seleccionadas, priorizando precios económicos y productos aptos para una alimentación balanceada. Además, se aceptarán pagos digitales como Yape y Plin, lo que permitirá una atención más rápida al público.

    Horarios y formas de pago

    Las ventas iniciarán desde las 9:00 a. m., sin límite de compra por persona. Esta iniciativa busca reducir el impacto del alza de precios en la canasta familiar y garantizar el acceso a alimentos frescos en condiciones seguras y ordenadas.

    Molipollo: pollo fresco a bajo costo

    La feria Molipollo se realizará el jueves 15 de enero en el Parque Central de Musa. Los asistentes podrán encontrar pierna con encuentro a S/ 5.50 el kilo, entre otros cortes de pollo a precios accesibles.

    Mi Pescadería: pescado fresco en tres zonas del distrito

    El viernes 16 de enero, la feria Mi Pescadería llegará con pescado fresco de alta calidad, ideal para una dieta rica en proteínas y omega 3. Estará ubicada en los siguientes puntos:

    Covima, calle Bermudas 165

    Las Hormigas: Las Hormigas 4735 con av. La Universidad (Alt. Cdra. 14)

    Losa Viña Alta: cruce de la av. Los Olivos con la calle El Establo, frente al estadio

    Molimercado: frutas y verduras a precio mayorista

    Ese mismo día, Molimercado atenderá en la calle Río Mantaro con Río Ucayali, en la urbanización El Valle, donde se ofrecerán frutas y verduras frescas a precios de mayorista, pensados para el ahorro familiar.

