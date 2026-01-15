¡Aprovecha! Compra pollo, carne, pescados, frutas y más a precios bajos en feria de verduras de La MolinaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La Municipalidad de La Molina pondrá en marcha una nueva edición de sus ferias municipales este jueves 15 y viernes 16 de enero, con el objetivo de aliviar el gasto diario de los hogares del distrito. Durante ambos días, los vecinos podrán acceder a alimentos frescos y de primera necesidad a precios reducidos, en distintos puntos estratégicos.
Estas actividades forman parte de un programa municipal orientado a promover el consumo saludable y facilitar el acceso a productos de calidad sin restricciones en la cantidad de compra, hasta agotar stock.
Ferias municipales con alimentos a precios accesibles
Las ferias Molipollo, Mi Pescadería y Molimercado ofrecerán pollo fresco, pescado, carnes, frutas y verduras seleccionadas, priorizando precios económicos y productos aptos para una alimentación balanceada. Además, se aceptarán pagos digitales como Yape y Plin, lo que permitirá una atención más rápida al público.
Horarios y formas de pago
Las ventas iniciarán desde las 9:00 a. m., sin límite de compra por persona. Esta iniciativa busca reducir el impacto del alza de precios en la canasta familiar y garantizar el acceso a alimentos frescos en condiciones seguras y ordenadas.
Molipollo: pollo fresco a bajo costo
La feria Molipollo se realizará el jueves 15 de enero en el Parque Central de Musa. Los asistentes podrán encontrar pierna con encuentro a S/ 5.50 el kilo, entre otros cortes de pollo a precios accesibles.
Mi Pescadería: pescado fresco en tres zonas del distrito
El viernes 16 de enero, la feria Mi Pescadería llegará con pescado fresco de alta calidad, ideal para una dieta rica en proteínas y omega 3. Estará ubicada en los siguientes puntos:
Covima, calle Bermudas 165
Las Hormigas: Las Hormigas 4735 con av. La Universidad (Alt. Cdra. 14)
Losa Viña Alta: cruce de la av. Los Olivos con la calle El Establo, frente al estadio
Molimercado: frutas y verduras a precio mayorista
Ese mismo día, Molimercado atenderá en la calle Río Mantaro con Río Ucayali, en la urbanización El Valle, donde se ofrecerán frutas y verduras frescas a precios de mayorista, pensados para el ahorro familiar.