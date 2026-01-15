Postulación UNALM 2026-I: fecha límite para inscribirse al examen de admisión

Este año, la universidad Agraria La Molina ofrece 757 vacantes en 12 carreras y ya habrió el proceso de inscripción 2026 .

La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) anunció la convocatoria de su examen de admisión 2026-I, dirigido a quienes buscan formarse en carreras como Ingeniería Agrícola, Ingeniería Alimentaria, Zootecnia, entre otras especialidades.

En diálogo con la Agencia Andina, el Dr. Sady García Bendezú, coordinador de la Comisión Permanente de Admisión de la UNALM, informó que la prueba se llevará a cabo el domingo 1 de febrero de 2026 y permitirá a los postulantes competir por una vacante en alguna de las 12 carreras profesionales que ofrece esta institución de educación superior.

La autoridad universitaria detalló además que el proceso de inscripción estará habilitado hasta el martes 20 de enero de 2026 y se realizará únicamente de forma virtual mediante la plataforma admisión.lamolina.edu.pe.

Para este proceso, explicó, la UNALM pone a disposición un total de 757 vacantes: 423 corresponden a la modalidad ordinaria y 334 a las modalidades supernumerarias, que incluyen a primeros puestos de colegios, traslados externos de universidades, beneficiarios de Pronabec Beca 18, COAR, estudiantes inscritos en el Conadis, entre otros.

De este modo, añadió que para el examen de admisión 2026-I se han asignado las siguientes vacantes en la modalidad ordinaria:

Estadística Informática (30)

Ingeniería Ambiental (25)

Industrias Alimentarias (28)

Ingeniería Forestal (30)

Ingeniería Agrícola (50)

Ingeniería Meteorológica y Gestión de Riesgos Climáticos (20)

Agronomía (80)

Biología (25)

Economía (25)

Pesquería (40)

Zootecnia (40)

Ingeniería en Gestión Empresarial (30)

García indicó que Agronomía continúa siendo una de las carreras con mayor preferencia entre los postulantes y señaló que para este proceso se prevé la participación de entre 2,100 y 2,200 aspirantes.

¿Quiénes pueden postular al examen de admisión?

Pueden inscribirse todas las personas que hayan culminado el quinto año de educación secundaria y aprobado la totalidad de sus cursos, así como los egresados de educación básica alternativa y del programa de Bachillerato en convenio con la UNALM.

¿Qué documentos debo presentar en línea?