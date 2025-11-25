Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Confirman feriado largo en diciembre con 4 días de descanso seguidos para cerrar el 2025 en Perú

ATENCIÓN | Senamhi alerta por temperaturas “de extrema intensidad” no solo en Lima, sino también en otras 15 regiones

El Senamhi lanzó una advertencia de aumento de temperaturas, pese a eso habrá escasa nubosidad, lo que beneficiará el aumento de la radiación UV. Además, de fuertes vientos.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ATENCIÓN | Senamhi alerta por temperaturas “de extrema intensidad” no solo en Lima, sino también en otras 15 regiones
    Senamhi lanza advertencia.
    ATENCIÓN | Senamhi alerta por temperaturas “de extrema intensidad” no solo en Lima, sino también en otras 15 regiones

    Primavera con calor intenso. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) declaró una alerta roja para Lima y otras 15 regiones del territorio nacional debido a un notable aumento de las temperaturas, que podrían alcanzar niveles “moderados hasta extremos”.

    En un comunicado publicado en su portal oficial, la entidad señaló que, además de este incremento térmico, se espera una reducción significativa de nubosidad hacia el mediodía, condición que potenciaría la exposición a mayores índices de radiación ultravioleta (UV).

    wapa.pe

    LEE MÁS: CONFIRMADO | Estas son las 8 regiones del Perú que serán SACUDIDAS por la llegada de TERRIBLE fenómeno, según Senamhi

    “Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las horas de la tarde”, agregó la conocida institución.

    wapa.pe

    Predicciones durante la alerta roja

    En el contexto de la alerta roja, el Senamhi anticipa que este martes 25 de noviembre las máximas podrían ubicarse entre 19 °C y 28 °C en la sierra norte; 19 °C y 29 °C en la sierra centro; y entre 18 °C y 31 °C en la sierra sur. En tanto, para la costa sur, se proyectan registros que oscilarían entre 26 °C y 31 °C.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: ¡Regresa el intenso frío! Senamhi activa ALERTA NARANJA por fuerte caída de temperatura en Lima y 12 regiones

    De cara al miércoles 26 de noviembre, el organismo estima picos de 20 °C a 30 °C en la sierra norte; 19 °C a 29 °C en la sierra centro; 20 °C a 34 °C en la sierra sur; y entre 28 °C y 32 °C en la costa sur.

    Finalmente, el jueves 27 de noviembre se calcularían temperaturas máximas de 20 °C a 29 °C en la sierra norte; 19 °C a 29 °C en la sierra centro; 20 °C a 32 °C en la sierra sur; y valores que irían de 26 °C a 31 °C en la costa sur.

    SOBRE EL AUTOR:
    ATENCIÓN | Senamhi alerta por temperaturas “de extrema intensidad” no solo en Lima, sino también en otras 15 regiones
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    ES OFICIAL | Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago extra para diciembre: Conoce la fecha exacta

    ¡ALERTA MÁXIMA! Corte masivo de agua del 24 al 29 de noviembre: más de 11 distritos de esta región resultarán afectados

    IA revela las 3 carreras que ya NO vale la pena estudiar en 2026 porque pueden DESAPARECER

    ES OFICIAL | Minedu CONFIRMA el FIN de las clases escolares 2025 para esta fecha: ¿Antes de lo que imaginas?

    ¿Vives más de 10 años en un terreno? Así podrías solicitar tu título de propiedad, según Cofopri

    Lo más vistos en Ocio

    ¿Cómo construir un buen historial crediticio y mejorar tu perfil financiero?

    ¿Confirman feriado largo este jueves 27 y viernes 28 de noviembre a nivel nacional? Esto señala El Peruano

    Tiktoker encara a señor al que donó S/3.220 para cubrir gastos médicos de su hijo, pero usó el dinero en su negocio

    Esta moneda de 1 sol de las MODERNAS podría valer hasta S/500

    Consulta solo con tu DNI si tienes deudas pendientes en solo segundos

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 37.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;