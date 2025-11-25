ATENCIÓN | Senamhi alerta por temperaturas “de extrema intensidad” no solo en Lima, sino también en otras 15 regiones

El Senamhi lanzó una advertencia de aumento de temperaturas, pese a eso habrá escasa nubosidad, lo que beneficiará el aumento de la radiación UV. Además, de fuertes vientos.

Primavera con calor intenso. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) declaró una alerta roja para Lima y otras 15 regiones del territorio nacional debido a un notable aumento de las temperaturas, que podrían alcanzar niveles “moderados hasta extremos”.

En un comunicado publicado en su portal oficial, la entidad señaló que, además de este incremento térmico, se espera una reducción significativa de nubosidad hacia el mediodía, condición que potenciaría la exposición a mayores índices de radiación ultravioleta (UV).

“Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las horas de la tarde”, agregó la conocida institución.

Predicciones durante la alerta roja

En el contexto de la alerta roja, el Senamhi anticipa que este martes 25 de noviembre las máximas podrían ubicarse entre 19 °C y 28 °C en la sierra norte; 19 °C y 29 °C en la sierra centro; y entre 18 °C y 31 °C en la sierra sur. En tanto, para la costa sur, se proyectan registros que oscilarían entre 26 °C y 31 °C.

De cara al miércoles 26 de noviembre, el organismo estima picos de 20 °C a 30 °C en la sierra norte; 19 °C a 29 °C en la sierra centro; 20 °C a 34 °C en la sierra sur; y entre 28 °C y 32 °C en la costa sur.