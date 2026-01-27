Sedapal anuncia corte de agua en siete distritos este 28 y 29 de enero: mira si el tuyo se verá afectadoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Vecinos, atentos! Este miércoles 28 y jueves 29 de enero, varias zonas de Lima Metropolitana tendrán cortes temporales de agua. Sedapal señala que la suspensión se debe a trabajos técnicos necesarios para asegurar el buen funcionamiento del suministro. Revisa si tu distrito estará afectado y toma tus precauciones.
Según el anuncio oficial, Sedapal realizará limpieza de reservorios y mantenimiento de la red de agua, lo que podría generar cortes de hasta 12 horas en Comas, San Antonio de Huarochirí, Lurigancho, Ate, Jesús María, Carabayllo y La Molina. La empresa recomienda a los vecinos guardar agua con anticipación y seguir los horarios programados para cada zona.
Zonas afectadas por el corte de agua el miércoles 28 de enero
Comas (Sector 346)
- Zonas: Urb. Industrial Pro, Urb. El Pinar, Urb. Pro 7ma y 9na etapa, Urb. Pro Industrial 2da y 3ra etapa, Urb. Pro Industrial 6to sector, Urb. Pro Lima 3ra etapa, Urb. Pueblo de Infantas, A.H. Francisco Bolognesi, A.H. Los Claveles de Pro, A.H. Ex Fundo San José Pro Industrial, Asoc. Cercado Fundo Chacra Cerro, Asoc. Prop. Condominio Gena, Urb. El álamo, Urb. Ex Fundo Chacra Cerro, Urb. Los Huertos de Pro.
- Horario: Desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m.
San Antonio de Huarochirí (Sector 131)
- Zonas: Asoc. Los Portales de Basilio Auqui anexo 08 – ECNC, A.H. Los Portales de Basilio Auqui anexo 08 – ECNC, Av. 16 de Mayo, Av. Basilio Auqui N°2.
- Horario: Corte desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.
Lurigancho (Sector 132)
- Zonas: Coop. Comunidad Campesina Las Viñas de Media Luna, A.H. Violeta Correa de Belaúnde, A.H. Huerta La Campiña de Cajamarquilla sector B.
- Horario: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.
Zonas afectadas por el corte de agua el jueves 29 de enero
Ate (Sector 150)
- Zonas: A.H. Huaycán zona Z, UCV 236B - 233E, Ampliación Santa Rosa.
- Horario: Corte desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.
Jesús María (Sector 25)
- Zonas: Agrupación Angamos, Cercado, Urb. Fundo Oyague. Cuadrante: Av. Brasil, Jr. Talara, Jr. Lloque Yupanqui, Av. General Santa Cruz, Jr. Huáscar, Av. Javier Mariátegui, Av. Mello Franco.
- Horario: Corte desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.
Carabayllo (Sector 357)
- Zonas: A.H. Villa Esperanza Ampl. comité vecinal N. 1, A.H. Villa Polvorín III, A.H. Villa Progreso, A.H. Vista Alegre, Asoc. Sol de Caudivilla, Asoc. Viv. Nicanor Arteaga, PJ. El Dorado, PJ. El Polvorín, PJ. La Flor, Pj. Nueva América, PJ. Porras Barrenechea, PJ. El Progreso 1er sector, PJ. Villa Esperanza.
- Horario: Corte desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m.
La Molina (Sector 197)
- Zonas: Urb. Musa 3era etapa. Cuadrante: Coop. Viv. Musa 1era, 2da, 3era, 4ta y 5ta etapa; Asoc. Piedra Viva; Urb. So, de La Molina III etapa; Asoc. Los Arbolitos.
- Horario: Corte desde las 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.