Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡Sin agua por 8 horas! Sedapal confirma corte de agua este 23 de febrero: revisa si tu distrito está afectado

El Misti en alerta: Flujo de lodo volcánico genera preocupación tras inundaciones y huaicos

IGP registró descenso de lahar en diferentes quebradas de Arequipa.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    El Misti en alerta: Flujo de lodo volcánico genera preocupación tras inundaciones y huaicos
    El MISTI en ALERTA: Flujo de LODO VOLCÁNICO genera preocupación tras inundaciones y huaicos | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / IGP
    El Misti en alerta: Flujo de lodo volcánico genera preocupación tras inundaciones y huaicos

    El Instituto Geofísico del Perú (IGP) emitió una alerta vulcanológica luego de detectar el descenso de lahares, flujos de lodo y material volcánico, en varias quebradas de la región Arequipa. Esta situación podría generar riesgos en distintas zonas, especialmente en infraestructuras vinculadas al abastecimiento de agua potable y en sectores cercanos al cañón del río Chili.

    Según la información difundida por el organismo, los flujos han sido reportados en distritos como Mariano Melgar, Miraflores y Alto Selva Alegre, incluyendo quebradas como Huarangal, Huarangueros, San Lázaro, El Pato y Venezuela. Estas áreas podrían verse afectadas por el desplazamiento de lodo y sedimentos que descienden desde las partes altas, principalmente a causa de las intensas lluvias registradas en la zona.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Confirman varios días SIN electricidad: anuncian corte MASIVO de luz este 24 y 25 de febrero en estas zonas

    Ante este escenario, el IGP recomendó a la empresa Sedapar evaluar la calidad del agua del río Chili, en especial los niveles de turbidez y sedimentos, así como considerar el cierre preventivo de las compuertas de captación en las plantas de tratamiento Miguel de la Cuba Ibarra y La Tomilla si fuera necesario.

    Asimismo, la entidad instó a las autoridades competentes a realizar inspecciones en las zonas cercanas a las quebradas para determinar posibles daños, especialmente en carreteras y estructuras aledañas, con el objetivo de prevenir emergencias mayores y proteger a la población.

    SOBRE EL AUTOR:
    El Misti en alerta: Flujo de lodo volcánico genera preocupación tras inundaciones y huaicos
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Marisel Linares toma DRÁSTICA MEDIDA tras no acudir a citación policial por muerte de Lizeth Marzano

    ¡Sin agua por 8 horas! Sedapal confirma corte de agua este 23 de febrero: revisa si tu distrito está afectado

    Tragedia aérea en Arequipa: hallan helicóptero de la FAP y confirman 4 tripulantes y 15 pasajeros fallecidos

    Juliana Oxenford arremetió contra Marisel Linares tras atropello a campeona de buceo

    Adrián Villar llegó a la Fiscalía para declarar por el atropello mortal de Lizeth Marzano, tras huir de escena

    Lo más vistos en Ocio

    ¿Pagaste un crédito y no ves el cambio en tu historial? Así funciona la actualización de tu información crediticia

    Esta es la carrera mejor pagada en Perú este 2026, según el Ministerio de Trabajo

    PNP pidió la detención de Adrián Villar y Marisel Linares por la muerte de Lizeth Marzano, pero Fiscalía no lo hizo

    Hijo de la pareja de Marisel Linares sería la persona que habría atropellado a campeona de buceo

    Kyara Villanella enfrenta firme a Keiko Fujimori por afirmar que tendría a bebé si fuese víctima de abuso: "No significa que pensemos igual"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Juego x3 cuchillos SANTOKU GUNDERSON + tabla de picar ¡INCLUYE DELIVERY!

    PRECIO

    S/ 69.90
    Comprar

    Hair Expert

    Manicure y pedicure. ¡Manos y pies impecables!

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;