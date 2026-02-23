El MISTI en ALERTA: Flujo de LODO VOLCÁNICO genera preocupación tras inundaciones y huaicos | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / IGP

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) emitió una alerta vulcanológica luego de detectar el descenso de lahares, flujos de lodo y material volcánico, en varias quebradas de la región Arequipa. Esta situación podría generar riesgos en distintas zonas, especialmente en infraestructuras vinculadas al abastecimiento de agua potable y en sectores cercanos al cañón del río Chili.

Según la información difundida por el organismo, los flujos han sido reportados en distritos como Mariano Melgar, Miraflores y Alto Selva Alegre, incluyendo quebradas como Huarangal, Huarangueros, San Lázaro, El Pato y Venezuela. Estas áreas podrían verse afectadas por el desplazamiento de lodo y sedimentos que descienden desde las partes altas, principalmente a causa de las intensas lluvias registradas en la zona.

Ante este escenario, el IGP recomendó a la empresa Sedapar evaluar la calidad del agua del río Chili, en especial los niveles de turbidez y sedimentos, así como considerar el cierre preventivo de las compuertas de captación en las plantas de tratamiento Miguel de la Cuba Ibarra y La Tomilla si fuera necesario.