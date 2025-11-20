El servicio meteorológico alertó que el fenómeno traerá consigo vientos que podrían alcanzar los 50 km/h, además de noches con una sensación térmica aún más fría.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta naranja debido al notable descenso de las temperaturas nocturnas que afectará a Lima y otras doce regiones desde el martes 18 hasta el jueves 20 de noviembre. La entidad señaló que este fenómeno será de intensidad moderada a fuerte, un comportamiento atípico en plena primavera que está relacionado con el ingreso de masas de aire frío en la sierra central y sur.

Según los pronósticos, las zonas altoandinas serán las más afectadas, registrando mínimas de hasta –14 °C en áreas situadas por encima de los 4.000 metros en la sierra sur. En la sierra centro, las temperaturas durante la noche podrían disminuir hasta los –3 °C en localidades que superen los 3 200 m s. n. m.

Regiones incluidas en la alerta y condiciones esperadas

La advertencia climática abarca a los siguientes departamentos:

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Junín

Lima

Moquegua

Pasco

Puno

Tacna

En estos lugares se anticipa un panorama caracterizado por cielo con poca nubosidad, ráfagas de viento fuertes y un aumento de la temperatura durante el día. La escasa cobertura nubosa permitirá que el calor acumulado se pierda rápidamente al anochecer, generando una caída abrupta de la temperatura, lo que podría perjudicar a comunidades vulnerables y a diversas actividades económicas.

Entre las condiciones adicionales mencionadas por el Senamhi figuran:

Ráfagas de viento de hasta 50 km/h, sobre todo en zonas descubiertas de la sierra.

Mayor sensación de frío durante la madrugada debido al viento.

Riesgo de impacto en cultivos, pastizales y ganado en áreas altoandinas.

Pronóstico por días

El Senamhi presentó los siguientes valores aproximados para cada jornada del periodo de alerta:

Martes 18 de noviembre

2 °C en zonas superiores a 2 500 m s. n. m.

–1 °C en sectores por encima de 3 200 m s. n. m.

–13 °C en áreas superiores a 3 800 m s. n. m. en la sierra sur.

Miércoles 19 de noviembre

–3 °C en zonas de la sierra centro por encima de 3 200 m s. n. m.

–14 °C en áreas de la sierra sur por encima de los 4 000 m s. n. m.

Jueves 20 de noviembre

–3 °C en la sierra centro.

–13 °C en sectores de la sierra sur situados por encima de 4 000 m s. n. m.

La alerta naranja seguirá vigente durante todo este periodo, aunque no se descarta una ampliación si las condiciones atmosféricas se mantienen.

Friaje en la selva y repercusiones en el país

Este episodio de bajas temperaturas coincide con el vigesimoctavo friaje registrado este año en la selva del Perú, ocasionado por el desplazamiento de aire frío procedente de la Antártida. Este evento generó lluvias intensas y un descenso notable de las temperaturas en varias zonas amazónicas, modificando el comportamiento climático habitual del mes de noviembre.

Ante esta situación, las autoridades instaron a la población a tomar precauciones, especialmente en áreas rurales donde el frío extremo incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias. Entre las principales recomendaciones se encuentran: