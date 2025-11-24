Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¿Habrá paro de transportistas de 48 horas este lunes 24 de noviembre? Este es el acuerdo de los gremios

ES OFICIAL | Deudas en Perú prescriben a los 10 años según el Código Civil peruano, pero aún debes hacer un trámite

En el Perú, las deudas que ya prescribieron no se borran de los reportes de riesgo. El historial crediticio del deudor continúa mostrando el atraso en los pagos, lo que podría complicar la obtención de nuevos créditos.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ES OFICIAL | Deudas en Perú prescriben a los 10 años según el Código Civil peruano, pero aún debes hacer un trámite
    Deudas en Perú prescriben a los 10 años según el Código Civil peruano
    ES OFICIAL | Deudas en Perú prescriben a los 10 años según el Código Civil peruano, pero aún debes hacer un trámite

    En el Perú, el Código Civil establece que las obligaciones económicas prescriben después de 10 años. Esto significa que, pasado ese tiempo, el acreedor ya no tiene la posibilidad de iniciar procesos legales para exigir el pago, lo cual se convierte en un beneficio importante para el deudor. No obstante, este vencimiento no opera por sí solo y requiere un procedimiento formal.

    Por esta razón, La República consultó a un experto para explicar las condiciones bajo las cuales operan la prescripción de deudas bancarias. Es importante recordar que esta figura jurídica busca incentivar a las entidades financieras —los acreedores más comunes— a emplear métodos de cobranza más eficaces para garantizar el cobro.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ES OFICIAL | Confirman feriado largo en diciembre con 4 días de descanso seguidos para cerrar el 2025 en Perú

    ¿Qué se debe hacer para confirmar la prescripción de una deuda en el Perú?

    Las obligaciones con bancos prescriben luego de un plazo de 10 años que se contabiliza desde el primer día de retraso en el pago. Una vez transcurrida la década, el deudor debe recurrir a un juzgado. "Tenemos que realizar una demanda de extinción de contrato mediante la cual, dependiendo de la cuantía de la deuda", señaló André Sota, docente de la carrera de Derecho de la UPC, en diálogo con este diario.

    Con este trámite, el juez declarará la extinción de la deuda y el acreedor perderá la facultad de iniciar acciones legales. Antes de que se cumplan los 10 años, el especialista detalló que las entidades financieras cuentan con distintos mecanismos para enfrentar la morosidad, entre ellos:

    • Obligación de dar suma de dinero: corresponde a una demanda que busca obligar al deudor a cancelar lo adeudado según el contrato suscrito.
    • Anotaciones en registros públicos: medidas cautelares que afectan el registro de un bien, alertando a terceros de la existencia de una deuda vinculada al proceso.
    • Ejecución de bienes inmuebles: incluye embargos o desalojos que permiten a la entidad cobrar mediante propiedades hipotecadas.

    ¿Qué ocurre con las deudas que ya prescribieron?

    El hecho de que una deuda haya prescrito no implica que sea retirada de las centrales de riesgo. Por lo tanto, el historial del usuario continuará mostrando el impago, lo cual puede resultar negativo al solicitar nuevos productos financieros como créditos hipotecarios o préstamos personales.

    Además, las deudas morosas pueden mantenerse registradas en bases como Infocorp por un máximo de cinco años, según lo establece la Ley de las Centrales Privadas de Información de Riesgo (CEPIRS). Aun así, la obligación persiste desde el punto de vista legal, incluso si ya no puede ser cobrada por la vía judicial.

    SOBRE EL AUTOR:
    ES OFICIAL | Deudas en Perú prescriben a los 10 años según el Código Civil peruano, pero aún debes hacer un trámite
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    ES OFICIAL | Confirman feriado largo en diciembre con 4 días de descanso seguidos para cerrar el 2025 en Perú

    Elecciones 2026: Consulta AQUÍ tu local de votación con el link oficial de la ONPE

    Préstamo del Banco de la Nación con tasa de 11,57%: ¿Cuánto pagarás si solicitas S/15 mil?

    Sedapal ANUNCIA CORTE MASIVO DE AGUA para este lunes 24 de noviembre: consulta AQUÍ si tu zona será afectada

    CONFIRMADO | Estas son las 8 regiones del Perú que serán SACUDIDAS por la llegada de TERRIBLE fenómeno, según Senamhi

    Lo más vistos en Ocio

    ¿Vives más de 10 años en un terreno? Así podrías solicitar tu título de propiedad, según Cofopri

    ¿Deudas en 2025? Estas entidades tienen el poder para embargar tu sueldo y no lo sabías

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Floreria Mary Luna

    Box de 12 Rosas + Corona + Pines brillantes + Dedicatoria prediseñada con opción a delivery

    PRECIO

    S/ 95.00
    Comprar

    Wine Spa

    Limpieza facial : Exfoliación facial + Punta de Diamante + Masaje facial y Más

    PRECIO

    S/ 34.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;