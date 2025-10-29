URGENTE | ¿Cómo saber si mi SOLICITUD DE RETIRO DE AFP fue denegada?

Algunos afiliados ya han solicitado el retiro de hasta 4 UIT de sus fondos , pero todavía no visualizan en el sistema la confirmación de que su solicitud haya sido registrada al hacer el seguimiento.

El proceso de retiro de fondos de las AFP continúa, y esta semana los afiliados cuyos números de documento de identidad (DNI u otros) terminan en los dígitos 2 y 3 pueden registrar sus solicitudes para retirar hasta 4 UIT (S/ 21.400) de sus fondos. (Hasta hoy podrán hacerlo quienes tienen DNI terminado en 2, y el jueves y viernes quienes finalizan en 3).

No obstante, algunos afiliados que ya realizaron su solicitud aún tienen dudas sobre su trámite, pues al hacer seguimiento no encuentran registrada su petición en el sistema.

Cabe recordar que las AFP pueden rechazar una solicitud si presentan errores en la información proporcionada, como el nombre de la cuenta bancaria, que debe ser personal, no mancomunada, y estar a nombre del titular de la cuenta en la AFP. En ese sentido, AFP Integra precisa que “en caso tu solicitud fuese denegada, te avisaremos por correo en los próximos 30 días, el motivo y los siguientes pasos”.

¿Cómo saber si tu solicitud fue denegada?

No todos los afiliados lograrán completar exitosamente su solicitud de retiro de hasta 4 UIT, ya que deben asegurarse de no cometer errores al momento de registrarla. Si la AFP detecta algún dato incorrecto, puede rechazar el trámite.

Sin embargo, esto no impide que el afiliado pueda volver a presentar una nueva solicitud. En el retiro anterior —el séptimo retiro AFP— las administradoras otorgaron plazos adicionales a quienes necesitaron corregir errores en sus pedidos.

Respecto a cómo se informará un rechazo, AFP Integra aclara que, en caso tu solicitud fuese denegada, esta AFP te mandará un correo por el cual te avisará el motivo del rechazo y los siguientes pasos, el cual será enviado dentro de los 30 días calendario posteriores al registro de la solicitud.

Los cuatro links oficiales para el retiro AFP 2025

Es importante recordar que no existe un único enlace para solicitar el retiro de fondos, sino cuatro, dependiendo de la administradora de pensiones del afiliado. Integra y Profuturo permiten registrar la solicitud a través de sus agencias virtuales, mientras que Prima y Hábitat cuentan con plataformas externas específicas.

AFP Integra: mediante su agencia virtual (app o web): https://agenciadigital.afpintegra.pe/

mediante su agencia virtual (app o web): https://agenciadigital.afpintegra.pe/ Profuturo AFP: a través de su agencia virtual: https://enlinea.profuturo.com.pe/zonaprivada/login

a través de su agencia virtual: https://enlinea.profuturo.com.pe/zonaprivada/login Prima AFP: mediante el siguiente enlace: https://retiro.prima.com.pe/login

mediante el siguiente enlace: https://retiro.prima.com.pe/login AFP Hábitat: a través de este portal: https://retiro.afphabitat.com.pe