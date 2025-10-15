Wapa.pe
ES OFICIAL | Banco de la Nación te presta hasta S/50.000 para pagar deudas y así podrás obtenerlo

Tiktoker EXPONE el mal uso de donaciones tras incendio en Pamplona Alta: "¡Mira cómo dejan todo!"

Tras el incendio en Pamplona Alta, tiktoker denuncia que ropa donada quedó abandonada en las calles. Influencers exigen control en la entrega de ayuda.

    Tiktoker EXPONE el mal uso de donaciones tras incendio en Pamplona Alta: “¡Mira cómo dejan todo!”
    Creadora de contenido mostró cómo acabó las donaciones de ropa.
    Tiktoker EXPONE el mal uso de donaciones tras incendio en Pamplona Alta: “¡Mira cómo dejan todo!”

    El devastador incendio que consumió decenas de viviendas en Pamplona Alta, distrito de San Juan de Miraflores, dejó a cientos de familias sin hogar ni pertenencias. La tragedia despertó una ola de solidaridad en redes sociales, donde influencers y creadores de contenido peruanos —entre ellos Diealis, Zully, Mocca y Cristorata— organizaron colectas para llevar alimentos, agua, ropa, frazadas y colchones a las zonas afectadas.

    Sin embargo, días después de la ayuda, nuevas imágenes causaron indignación al mostrar una gran cantidad de ropa donada abandonada en plena vía pública, generando debate sobre la correcta distribución de las donaciones.

    Tiktoker denuncia ropa donada tirada en las calles

    Una joven tiktoker que llegó hasta la zona afectada transmitió en vivo el estado de las donaciones, mostrando montones de prendas regadas sobre el pavimento. La creadora de contenido expresó su molestia al comprobar que los artículos donados no fueron aprovechados como se esperaba.

    “Muy mal como dejan eso. Yo iba a traer ropa también, pero voy a entregar a personas que yo conozco y sé que necesitan porque mira cómo dejan tirado. Abajo (en otra zona) también hay más. Hay muchísima”, comentó con evidente indignación.

    La joven aseguró que la escena se repetía en varios puntos del distrito y lamentó que, por culpa de algunos, se perjudique la ayuda de quienes sí necesitan apoyo urgente.

    Falsos damnificados complican entrega de ayuda

    El influencer Carlitos TV también compartió en sus redes sociales imágenes donde se observa a personal de limpieza recogiendo las prendas abandonadas. Según explicó, esta situación estaría relacionada con la presencia de supuestos falsos damnificados, quienes se habrían aprovechado de la emergencia para acaparar o descartar la ayuda.

    Vecinos de la zona confirmaron que algunos grupos llegaron desde otros sectores solo para recibir donaciones, generando desorden en la distribución. Las autoridades locales han anunciado que reorganizarán los puntos de entrega para garantizar que los víveres y artículos lleguen a las verdaderas familias afectadas.

    Tiktoker EXPONE el mal uso de donaciones tras incendio en Pamplona Alta: “¡Mira cómo dejan todo!”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

