¿Habrá toque de queda desde HOY en Lima Metropolitana? Esto anunciaron los alcaldes tras reunión con Jerí

Lima Metropolitana evalúa estado de emergencia, toque de queda y apoyo militar ante el aumento de la delincuencia; alcaldes y presidente Jerí Oré acuerdan acciones urgentes.

    La seguridad en Lima Metropolitana se ha convertido nuevamente en tema prioritario tras la reciente reunión del presidente José Jerí Oré con los alcaldes distritales. Durante el encuentro, se discutieron posibles soluciones para frenar la criminalidad, incluyendo medidas extremas como un toque de queda. A continuación, los detalles más relevantes.

    Alcaldes plantean estado de emergencia y acciones contundentes

    Los alcaldes presentes coincidieron en la urgencia de implementar medidas efectivas ante el aumento de la inseguridad. Entre las propuestas destacan:

    • Declarar el estado de emergencia a nivel nacional.
    • Evaluar la instauración de un toque de queda temporal.
    • Permitir la participación del Ejército en tareas de control ciudadano.
    • Municipalizar algunas funciones policiales para reforzar la vigilancia.
    • Implementar chalecos naranjas en el transporte público como medida provisional.

    “Estamos viviendo un momento crítico en materia de seguridad, y se requiere una coordinación inmediata entre Gobierno y municipios para proteger a la ciudadanía”, señaló uno de los alcaldes presentes.

    Jerí Oré y autoridades refuerzan compromiso con la capital

    El presidente José Jerí Oré encabezó el diálogo con más de treinta alcaldes de distritos como Surco, Miraflores, San Isidro, Los Olivos, San Juan de Lurigancho y La Molina. Todos coincidieron en que la delincuencia ha alcanzado niveles alarmantes y que solo una acción conjunta permitirá reducir los índices de criminalidad.

    “Es fundamental trabajar articuladamente entre el Ejecutivo y los gobiernos locales para garantizar la seguridad de todos los limeños”, afirmó Jerí Oré durante la reunión.

    ;