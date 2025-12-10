¿El viernes 26 de diciembre será feriado o día no laborable? Conoce qué dice El Peruano

Faltan apenas dos semanas para la Nochebuena 2025 , que se celebrará el miércoles 24 de diciembre . A continuación, te presentamos los días de descanso programados para este mes.

Faltan dos semanas para la Navidad 2025, una de las fechas más esperadas por los peruanos, por lo que es importante conocer los días de descanso para organizar viajes o actividades con familiares y amigos.

En diciembre, el jueves 25 será feriado, mientras que el viernes 26 se declarará día no laborable para el sector público. Esto implica que el gobierno establece la suspensión de labores para facilitar el descanso, aunque puede ser opcional para algunas empresas del sector privado. Para los empleados estatales, generalmente es un día de descanso obligatorio, con la posibilidad de recuperar las horas posteriormente.

Derechos y obligaciones laborales durante la Navidad

En Perú, la ley garantiza que los trabajadores perciban el total de su salario mensual, incluso cuando no asistan a laborar durante un feriado o día no laborable. Si la entidad, especialmente del sector público, concede el descanso sin exigir la asistencia, el salario mensual no se ve afectado. No obstante, las horas no trabajadas deben recuperarse en las dos semanas siguientes, de acuerdo con la normativa vigente.

Si un trabajador es requerido para laborar en un día no laborable, la empresa no está obligada a pagar un extra ni ofrecer compensaciones superiores al salario regular. Esta regla aplica tanto para el sector público como privado, salvo que exista un acuerdo interno o convenio colectivo que indique lo contrario.

En cuanto a los descansos compensatorios, la legislación peruana indica que solo corresponden si se trabaja durante un feriado oficial. No existe obligación de otorgar compensación por laborar en días no laborables, ya que estos se declaran excepcionalmente por el Gobierno y dependen de las necesidades de cada institución o empresa.

El día no laborable es obligatorio para los empleados del sector público, salvo en áreas críticas como salud, seguridad o emergencias. En el sector privado, su aplicación depende de la decisión de la compañía.

Si la empresa decide otorgarlo, el trabajador puede aceptar el descanso sin riesgo a sanciones, siempre que lo coordine previamente y no forme parte de servicios esenciales ni turnos preestablecidos. Además, la empresa debe informar con anticipación si el día será laborable o no, para respetar los derechos laborales y evitar conflictos.

¿Hay pago durante días no laborables?

La Ley de Jornada Laboral en Perú establece que el pago con recargo aplica únicamente para los feriados nacionales. En estas fechas, los trabajadores que laboran deben recibir un pago doble.