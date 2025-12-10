ES OFICIAL | Marca peruana conquista Chile y continúa su expansión con 30 inauguraciones

La compañía, perteneciente al Grupo Intercorp , sumó seis tiendas adicionales a su cadena, un avance que impulsa su estrategia de crecimiento continuo y reafirma su apuesta por el modelo de hard discount.

La cadena peruana Mass continúa extendiendo su presencia en Chile con un impulso que no muestra señales de frenarse. La empresa, parte del Grupo Intercorp, añadió recientemente seis nuevos locales, un paso que refuerza su línea de crecimiento constante y su apuesta por el formato de hard discount como base para avanzar en un mercado cada vez más atento al precio.

Esta etapa de crecimiento llega poco más de un año después de que Intercorp ingresara formalmente al mercado chileno mediante la adquisición de la cadena Erbi, que operaba 33 tiendas. Aquella compra marcó el inicio de una fase enfocada en expandir un modelo que ya ha tenido éxito en Perú y que ahora busca replicarse bajo la misma lógica operativa en territorio chileno.

Mass: un modelo centrado en eficiencia y bajo costo

Desde su desembarco, Mass ha promovido un esquema apoyado en procesos simplificados y una administración ajustada del inventario, permitiendo ofrecer precios accesibles sin comprometer la disponibilidad de productos básicos. La propuesta, orientada al ahorro y la eficiencia, busca atraer a un consumidor que prioriza el costo en un entorno económico cambiante.

El peso de las marcas propias y un surtido reducido constituyen otro componente central de su estrategia. Esta combinación facilita mantener precios difíciles de igualar por los supermercados tradicionales, fortaleciendo su posición como alternativa competitiva para compras rápidas y económicas.

Nuevas aperturas y alcance territorial

Los seis puntos de venta inaugurados recientemente están ubicados en zonas de alta afluencia, ampliando la presencia de la marca tanto en Santiago como en regiones. En la capital, los nuevos locales se encuentran en Lo Barnechea, La Florida y dos sedes en Providencia. A estas se suman tiendas en Concón–Reñaca y en el sector de Recreo, en Viña del Mar, consolidando la entrada de Mass en áreas con fuerte actividad comercial.

Con estas incorporaciones, la empresa suma 24 tiendas activas en Chile. La cifra da cuenta de una expansión veloz, considerando que su primer local en Santiago abrió apenas tres meses atrás, lo que demuestra la intención del grupo de establecer rápidamente una red sólida en el país.

Criterios de expansión y enfoque urbano

Mass prioriza locales de más de 200 metros cuadrados para garantizar la buena operatividad del formato de descuento. De igual modo, prefiere ubicarse en primeros pisos de edificaciones, una elección que favorece el movimiento de clientes y facilita la logística en zonas densamente pobladas.