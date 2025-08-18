La tienda peruana que conquista Chile: Ya suma cinco locales y su formato desplazaría a todos

Mass , la cadena peruana de tiendas de bajo costo, inauguró sus primeras cinco sucursales en Chile y planea expandirse rápidamente en áreas clave, acercando su modelo de “hard discount” a los consumidores.

Mass, la cadena peruana de precios bajos, llegó a Chile a través del holding Intercorp, que en octubre de 2024 adquirió la cadena de supermercados Erbi. La marca se distingue por ofrecer “los precios más bajos”, reforzando así su propuesta de valor frente a otros competidores. Esta expansión representa un paso estratégico en su proceso de internacionalización, apostando por modelos de venta competitivos. Con esta acción, Intercorp inicia su presencia en la región y refuerza su enfoque en el retail económico.

Desde hace dos semanas, Mass ya opera en Chile, con horarios de lunes a sábado de 8:00 a 21:00 horas. Su objetivo es acercar a los consumidores locales un concepto de compra más económico y eficiente, cumpliendo con la promesa de precios accesibles. Las tiendas buscan ser una opción ágil para quienes desean ahorrar sin sacrificar la variedad de productos.

La operación chilena está a cargo de InRetail y sigue el modelo de “hard discount”, que asegura que la oferta de productos se mantenga a precios considerablemente más bajos que los supermercados tradicionales, priorizando la eficiencia y el ahorro para los clientes. Esta estrategia posiciona a Mass como una alternativa competitiva frente a los formatos convencionales del mercado chileno.

Tiendas Mass

Propuesta de valor de Mass en Chile

Mass busca instalarse en zonas de alto tránsito, prefiriendo locales de más de 200 metros cuadrados y espacios ubicados en los primeros pisos de edificios. También prioriza ubicaciones cercanas a avenidas principales, barrios residenciales, universidades, colegios y mercados. Su surtido incluye panadería, lácteos, congelados, bebidas, alcohol, alimentos para mascotas, snacks, y artículos de aseo y cuidado personal.

La marca mantiene la infraestructura de los antiguos locales Erbi, por lo que su plan de expansión contempla reemplazar gradualmente todos estos establecimientos por sucursales de Mass. Esta estrategia permite acelerar su presencia sin necesidad de construir nuevos locales desde cero. Al aprovechar las ubicaciones existentes, Mass combina eficiencia con visibilidad estratégica, reforzando su propuesta de precios bajos y surtido completo para los clientes.

Tras inaugurar oficialmente su primer local, Mass ya cuenta con cinco sucursales que lucen su característico color amarillo institucional. Cada tienda busca consolidar la propuesta de la cadena de ofrecer precios bajos y una oferta completa que cubra las necesidades diarias de los consumidores. Actualmente, las tiendas se ubican en:

Eliodoro Yáñez 1103, Providencia

Las Perdices 2980, Peñalolén

Avenida Cerrillos 763, Cerrillos

Gran Avenida 4293, San Miguel

Avenida Vicuña Mackenna 3011, San Joaquín

Proyección de crecimiento de tiendas Mass

Si continúa el reemplazo de locales Erbi, Mass podría expandirse a comunas de la Región Metropolitana de Santiago como Maipú, La Cisterna, Recoleta, La Florida, Independencia, San Bernardo, Lo Barnechea, Santiago y Ñuñoa. La empresa busca consolidar su presencia en el país mediante un crecimiento rápido en zonas estratégicas, acercándose a un mayor número de consumidores. Esta estrategia refleja su intención de posicionarse como una alternativa económica y accesible frente a la competencia.