ES OFICIAL | Corte de agua de Sedapal para el 4 de diciembre sacudirá este distrito de Lima

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima y Callao (Sedapal) informó que el jueves 4 de diciembre se realizará una suspensión del servicio de agua potable en el distrito de Puente Piedra.
Esta interrupción se llevará a cabo debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red de distribución, cuyo propósito es optimizar la infraestructura y garantizar un servicio de mayor calidad para los usuarios en los próximos meses.
Corte en Puente Piedra
Hora: 12 m - 8 p. m.
- P.J. Santa Lidia
- P.V. Virgen de Chapi
- Urb. El Palermo
- Urb. Programa de Vivienda Riviera del Norte 2da Etapa
- Urb. Puente Piedra (Bedoya)
- Urb. Riviera del Norte 1ra Etapa
- Urb. Santo Domingo
- A. H. Camino Real
- A. H. Los Jardines de Puente Piedra
- A. H. 9 de Junio 1er y 2do Sector
- A. H. Nueva Canadá
- A. H. El Progreso
- A. H. San Martín de Porres
- A. H. La Victoria
- A. H. Virgen de Chapi
- A. H. Virgen de Chapi Parcela 1
- Asociación de Pobladores Carmen Alto de Puente Piedra
- Asociación de Propietarios Villa Los Olivos
- Asociación de Vivienda Los Ficus de Puente Piedra
- Asociación de Vivienda Residencial San Lorenzo
- Asociación Villa Los Rosales
- Asociación Villa María
- Centro Poblado El Carmen
- Cercado
- P.J. Señor de los Milagros Sector San Luis
Recomendaciones durante la suspensión del servicio
- Guarda suficiente agua en envases limpios para cubrir necesidades básicas como hidratación, higiene y preparación de alimentos durante el lapso del corte.
- Conserva una reserva adicional para actividades esenciales como el lavado de manos, aseo personal y limpieza del hogar.
- Procura llenar cisternas, tanques y otros depósitos antes de que comience la interrupción.
- Administra el consumo de manera moderada, destinándolo solo a lo indispensable para que las reservas duren hasta la reposición del servicio.
- Verifica que todos los grifos queden cerrados después de almacenar agua para evitar fugas cuando el suministro regrese.
- Mantén tapados todos los contenedores para evitar la aparición de insectos como mosquitos.
- Evita actividades de alto consumo de agua, como lavar ropa o regar jardines, mientras dure el corte programado.
- Considera adquirir agua embotellada si en tu hogar viven personas vulnerables, como niños, adultos mayores o personas con problemas de salud.
- Aprovecha el tiempo previo para limpiar tanques y depósitos, asegurando que el agua almacenada se mantenga en buen estado.
- Mantente al tanto de los avisos de Sedapal sobre el avance de los trabajos y la hora prevista de restablecimiento del servicio.