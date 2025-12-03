ES OFICIAL | Corte de agua de Sedapal para el 4 de diciembre sacudirá este distrito de Lima

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima y Callao (Sedapal) informó que el jueves 4 de diciembre se realizará una suspensión del servicio de agua potable en el distrito de Puente Piedra.

Esta interrupción se llevará a cabo debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red de distribución, cuyo propósito es optimizar la infraestructura y garantizar un servicio de mayor calidad para los usuarios en los próximos meses.