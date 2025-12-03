Wapa.pe
ES OFICIAL | Corte de agua de Sedapal para el 4 de diciembre sacudirá este distrito de Lima

Sedapal recomendó a la población almacenar agua previamente para cubrir las necesidades básicas durante la interrupción del suministro y mantener los caños cerrados hasta que el servicio se restablezca por completo.

    El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima y Callao (Sedapal) informó que el jueves 4 de diciembre se realizará una suspensión del servicio de agua potable en el distrito de Puente Piedra.

    Esta interrupción se llevará a cabo debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red de distribución, cuyo propósito es optimizar la infraestructura y garantizar un servicio de mayor calidad para los usuarios en los próximos meses.

    Corte en Puente Piedra

    Hora: 12 m - 8 p. m.

    • P.J. Santa Lidia
    • P.V. Virgen de Chapi
    • Urb. El Palermo
    • Urb. Programa de Vivienda Riviera del Norte 2da Etapa
    • Urb. Puente Piedra (Bedoya)
    • Urb. Riviera del Norte 1ra Etapa
    • Urb. Santo Domingo
    • A. H. Camino Real
    • A. H. Los Jardines de Puente Piedra
    • A. H. 9 de Junio 1er y 2do Sector
    • A. H. Nueva Canadá
    • A. H. El Progreso
    • A. H. San Martín de Porres
    • A. H. La Victoria
    • A. H. Virgen de Chapi
    • A. H. Virgen de Chapi Parcela 1
    • Asociación de Pobladores Carmen Alto de Puente Piedra
    • Asociación de Propietarios Villa Los Olivos
    • Asociación de Vivienda Los Ficus de Puente Piedra
    • Asociación de Vivienda Residencial San Lorenzo
    • Asociación Villa Los Rosales
    • Asociación Villa María
    • Centro Poblado El Carmen
    • Cercado
    • P.J. Señor de los Milagros Sector San Luis

    Recomendaciones durante la suspensión del servicio

    • Guarda suficiente agua en envases limpios para cubrir necesidades básicas como hidratación, higiene y preparación de alimentos durante el lapso del corte.
    • Conserva una reserva adicional para actividades esenciales como el lavado de manos, aseo personal y limpieza del hogar.
    • Procura llenar cisternas, tanques y otros depósitos antes de que comience la interrupción.
    • Administra el consumo de manera moderada, destinándolo solo a lo indispensable para que las reservas duren hasta la reposición del servicio.
    • Verifica que todos los grifos queden cerrados después de almacenar agua para evitar fugas cuando el suministro regrese.
    • Mantén tapados todos los contenedores para evitar la aparición de insectos como mosquitos.
    • Evita actividades de alto consumo de agua, como lavar ropa o regar jardines, mientras dure el corte programado.
    • Considera adquirir agua embotellada si en tu hogar viven personas vulnerables, como niños, adultos mayores o personas con problemas de salud.
    • Aprovecha el tiempo previo para limpiar tanques y depósitos, asegurando que el agua almacenada se mantenga en buen estado.
    • Mantente al tanto de los avisos de Sedapal sobre el avance de los trabajos y la hora prevista de restablecimiento del servicio.
    ;