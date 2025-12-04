ES OFICIAL | Bono de S/100 es una realidad y se paga en enero del 2026: Estas son las dos condiciones

La Ley de Presupuesto 2026 ya fue publicada y formalizó la entrega de una bonificación incluida en el Convenio Colectivo para el sector público .

Bono de S/100 es una realidad y se paga en enero

Bono de S/100 es una realidad y se paga en enero

La Ley del Presupuesto Público ya fue publicada en el diario oficial El Peruano, oficializando así las disposiciones previstas para el próximo año.

Entre estas medidas se incluye la entrega de un bono de S/100 dirigido a una gran parte de los servidores del sector público, beneficio que fue acordado en el Convenio Colectivo Centralizado de este año.

No obstante, para acceder a este bono, que será otorgado como máximo en enero de 2026, los trabajadores deberán cumplir dos requisitos: estar registrados en el AIRHSP —la plataforma donde se inscriben las planillas del Estado— hasta el 30 de junio de 2025, y mantener un vínculo laboral activo en la fecha de pago.

Requisitos y condiciones del bono de S/100

Podrán recibir el bono de S/100 aquellos servidores que se encuentren laborando en el momento del pago (enero de 2026) y aparezcan inscritos en el AIRHSP al 30 de junio de 2025.

"Para el caso de las entidades del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales, el personal beneficiario debe cumplir de manera conjunta lo siguiente: encontrarse registrado en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) del Ministerio de Economía y Finanzas al 30 de junio de 2025; y, contar con vínculo laboral vigente a la fecha de pago del bono excepcional", señala la norma.

En el caso de los gobiernos locales, se aplican los mismos criterios: estar registrados en el AIRHSP del MEF hasta el 30 de junio de 2025 o, en su defecto, figurar en la Planilla Electrónica (PDT PLAME) del Ministerio de Trabajo en el mes de junio de 2025. Además, deberán mantener un vínculo laboral vigente al momento del pago del bono.

Regímenes que recibirán el Bono de S/100

El Presupuesto público aprobado establece “el otorgamiento de un bono excepcional y por única vez, de S/100″ para los trabajadores estatales, detallando los regímenes que serán beneficiados.

Este monto será entregado a los servidores del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales pertenecientes a los siguientes regímenes:

Decreto Legislativo 276

Decreto Legislativo 728

Decreto Legislativo 1057

Ley 30057

Ley 29709

Ley 28091

“El bono excepcional se paga por única vez como máximo en el mes de enero de 2026, cuyo trámite inicia en diciembre del Año Fiscal 2025. El referido bono excepcional no tiene carácter remunerativo, no está afecto a cargas sociales, no es de naturaleza pensionable, y no forma parte de los beneficios laborales”, precisa la Ley del Presupuesto.

Sin embargo, existe una situación particular respecto a los servidores del régimen del Decreto Legislativo 276 ubicados en niveles remunerativos de funcionarios y directivos que no ejerzan cargos de confianza ni funciones propias de un funcionario o directivo.