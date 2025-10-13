¿Habrán clases escolares este viernes 24 de octubre? Esto informa El Peruano

Feriado en Puno este 24 de octubre: descubre qué provincias suspenden clases y cómo afecta el calendario escolar 2025 a nivel nacional.

Este viernes 24 de octubre, la región de Puno disfrutará de un merecido día no laborable. La fecha coincide con la conmemoración de la inauguración de la provincia de San Román, lo que permitirá a los pobladores tomarse un respiro y celebrar con tranquilidad. En esta nota te contamos cómo afectará a las clases escolares y cómo organizar tus actividades durante este día.

Clases escolares: solo se suspenden en San Román, Puno

Según informa El Peruano, la Ley N° 13293, promulgada en 1960, establece que el 24 de octubre sea feriado en la provincia de San Román. Esto implica que las escuelas locales suspenderán las clases, pero no aplica a otras provincias de Puno ni al resto del país.

“Este feriado busca reconocer la historia y desarrollo de San Román, otorgando a la población un día de descanso y celebración por su aniversario”, indica el documento oficial.

Vacaciones escolares de octubre 2025

En paralelo, el calendario escolar indica que el cuarto bloque de gestión académica corresponde a las vacaciones escolares de octubre, programadas del 12 al 17 de octubre de 2025. Esta pausa representa cinco días de descanso para los estudiantes antes de retomar sus actividades lectivas.

Fin del año escolar 2025 en Perú