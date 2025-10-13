Niño que rifó su bicicleta para llegar a mundial de matématicas se coronó como el campión: "Cumplí mi sueño"

Jofran Uchasara, con solo 9 años, se corona campeón mundial de matemáticas en Canadá y se convierte en un ejemplo de talento y perseverancia peruana, informó el Minedu .

El pequeño Jofran Uchasara, con tan solo 9 años, ha puesto en alto el nombre del Perú tras consagrarse campeón mundial de matemáticas en un torneo celebrado en Canadá. Superando a estudiantes de 14 países, el niño ganó la medalla de oro tras demostrar su talento y dedicación excepcionales.

Un esfuerzo que movilizó a todo Perú

Para lograr viajar hasta Canadá, Jofran y su familia recurrieron a diversas estrategias para reunir fondos, incluyendo la rifa de su propia bicicleta. Esta iniciativa conmovió a la comunidad peruana, generando apoyo de instituciones como el Ministerio de Educación y la Embajada de Canadá, quienes contribuyeron a que el sueño del pequeño se hiciera realidad.

Competencia internacional y desempeño excepcional

La Global Round of The Spirit of Math Contest, realizada en la Universidad de Toronto, congregó a más de 100 jóvenes talentos internacionales. Jofran resolvió 30 preguntas en solo 37 minutos, asegurando el primer lugar de su categoría y dejando claro su dominio en la materia.

“Estoy feliz porque pude cumplir mi sueño y demostrar que los niños del Perú también pueden lograrlo (…) Primero, cuando yo saqué el primer puesto, me sentí ‘wow’, es un logro muy grande, qué bueno. Me puse muy nervioso y también muy feliz”, comentó a RPP.

Orgullo familiar y comunitario

La madre de Jofran destacó la emoción y el orgullo que sintieron al conocer el triunfo del pequeño.

“Nos sentimos muy contentos, muy orgullosos… es un logro para él, para nosotros y para todo el Perú”, expresó a Infobae.

La preparación comenzó meses antes, con el respaldo del colegio y su familia. La combinación de disciplina, concentración y el apoyo de su comunidad le permitió alcanzar la excelencia y consolidar su talento.

Un futuro lleno de retos y sueños

Tras este logro, Jofran continúa estudiando en primaria y ya proyecta nuevos objetivos: participar en la Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO) al ingresar a secundaria. Su historia inspira a toda una generación, demostrando que la perseverancia y la comunidad pueden convertir los sueños en realidad.

“Cuando nos dieron la noticia que Jofran tenía la medalla de oro en su categoría, nos sentimos muy contentos, muy orgullosos, muy felices y poder venir a nuestro Perú con la medalla de oro”, recordó su madre.