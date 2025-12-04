Wapa.pe
Hija mayor de Pamela López sorprende con inesperada confesión tras examen de ETS de su madre: "Necesito aprender"

Mujer presta su casa para velorio y queda abandonada con el cuerpo por varios días en San Juan de Lurigancho

Los residentes de Caja de Agua, en San Juan de Lurigancho, solicitan la acción de las autoridades para ubicar a los parientes del difunto y prevenir posibles riesgos para la salud pública.

    Una residente del sector de Caja de Agua, en San Juan de Lurigancho, reportó que cedió su vivienda para velar a un hombre fallecido hace varios días; no obstante, los familiares se retiraron sin concretar el entierro y dejaron el cuerpo en el interior de la casa por cinco días. Esta situación ha causado alarma e indignación entre los vecinos.

    El hombre fue identificado como Alexander Jaramillo, de 57 años, quien se desempeñaba como recolector. De acuerdo con los testimonios, sus familiares solicitaron el uso del inmueble para realizar el velorio, pero se marcharon al poco tiempo y no regresaron.

    “Estuvieron un rato, se tomaron fotos y luego desaparecieron”, narró la propietaria del domicilio. Añadió que una funeraria acudió al día siguiente para trasladar el cuerpo, pero al no recibir el pago respectivo, únicamente retiraron la capilla y se retiraron.

    Familia deja el cuerpo abandonado tras velorio en una vivienda prestada en SJL

    La mujer también mencionó que uno de los hijos del fallecido llegó brevemente, afirmó que estaban buscando un nicho y luego dejó de contestar las llamadas. “Estamos llamando y han apagado el celular”, señaló. Los vecinos comentan que han intentado comunicarse con los parientes sin éxito y que desconocen cómo avanzar sin su autorización, lo que además genera intranquilidad por el posible riesgo sanitario.

    De acuerdo con lo que refieren los habitantes de la zona, Jaramillo laboró durante muchos años en el lugar, pero abandonó sus actividades debido al deterioro de su salud. Aun así, varias personas cercanas continuaban brindándole ayuda. Cuando su condición se agravó, dos allegados lo llevaron primero a una posta y luego al hospital Dos de Mayo, donde finalmente murió.

    Los testimonios señalan que su hermano inició los trámites funerarios, pero ahora se rehúsa a proporcionar los documentos necesarios para concretar la sepultura. “Pedimos al alcalde que nos apoye, necesitamos que la familia aparezca y entregue los papeles”, manifestó una vecina.

    Los moradores esperan que las autoridades intervengan lo antes posible para resolver el problema y evitar que la dueña de la vivienda siga enfrentando sola esta difícil situación.

    Mujer presta su casa para velorio y queda abandonada con el cuerpo por varios días en San Juan de Lurigancho
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

