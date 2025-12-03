Wapa.pe
URGENTE | Llega la DANA ‘Qori’: Senamhi advierte lluvias, vientos y cambios bruscos en Lima y varias regiones

Este fenómeno, que se forma en niveles muy altos de la atmósfera, altera la dinámica del clima, genera ráfagas más intensas y podría provocar un aumento de las temperaturas tanto en Lima como en diversas zonas del litoral peruano, según informó el Senamhi.

    Senamhi alertó sobre lluvias, nieve y ráfagas de viento de hasta 45 km/h.
    La presencia de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), identificada como ‘Qori’, traerá cambios significativos en el clima de gran parte del territorio peruano durante los próximos días. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), este sistema atmosférico generará precipitaciones, nieve y ráfagas intensas de viento en la sierra central y sur.

    Aunque el fenómeno se aproximó al Perú desde el martes 2 de diciembre, su impacto también alcanzará a la franja costera, incluida Lima, donde ya se sienten temperaturas más elevadas.

    LEE MÁS: Exigen retiro inmediato de dos populares dulces del mercado por riesgo alimentario y sustancia peligrosa no identificada

    José Mesia, especialista de Senamhi, confirmó a RPP Noticias que la DANA avanzará sobre el país hasta este viernes: “Ese sistema está dándose desde el día de mañana (hoy) y va a estar vigente hasta el día 5, pero los avisos meteorológicos están vigentes desde el 3 al 5 de este mes”, precisó.

    La institución ya había alertado sobre su presencia mediante un comunicado oficial el 30 de noviembre, indicando que sus efectos principales se manifestarían a partir del miércoles.

    Zonas afectadas y fenómenos previstos

    Mesia explicó que la DANA ‘Qori’ es un sistema que se forma a más de cinco mil metros de altura y puede extenderse hasta los 12 kilómetros sobre la superficie. Ingresará al continente por el norte de Chile, impactando sobre todo a la zona andina del Perú.

    El Senamhi detalló que del 3 al 5 de diciembre se esperan lluvias, nieve, granizo y aguanieve de intensidad ligera a moderada en regiones desde Áncash hasta Tacna y Cusco, con mayor énfasis en la madrugada del jueves al viernes.

    Asimismo, se anticipan ráfagas de viento cercanas a 45 km/h en Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Cusco y Puno.
    El especialista remarcó lo siguiente: “Las precipitaciones pueden ser nieve, granizo, aguanieve y lluvia, entre ligera y moderada intensidad, principalmente en esas regiones”.

    El fenómeno afectará especialmente zonas por encima de los 2.800 m s. n. m., donde la probabilidad de granizo es alta, mientras que en niveles superiores predominará la nieve. También podrían presentarse lluvias aisladas en la costa central y sur.

    Cambios de temperatura en Lima y la costa

    La costa peruana tampoco quedará exenta del impacto. De acuerdo con Mesia: “Hacia la parte de la costa los vientos van a cambiar y vamos a tener vientos de componente norte, o sea, de norte hacia el sur”.

    Este cambio provocará temperaturas más cálidas, especialmente en Lima Metropolitana. Senamhi proyecta que distritos como La Molina alcancen máximas de entre 26 y 27 °C, mientras que en la zona oeste de la ciudad se esperan valores entre 22 y 24 °C.

    El especialista añadió: “Ya tenemos ingresos de vientos del norte, debilitamientos del viento del sur y las temperaturas están siendo un poco más elevadas”.

    A pesar del incremento durante el día, las temperaturas nocturnas se mantendrán relativamente estables debido a las condiciones oceánicas típicas de la temporada.

    NO TE PIERDAS: Llegó diciembre con el último FERIADO LARGO del 2025 que suspenderá las clases escolares por 4 días

    Recomendaciones ante el avance de la DANA

    Frente al avance de ‘Qori’, Senamhi mantiene vigilancia constante y recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales.

    Se aconseja especial precaución a quienes residan en zonas de la sierra centro y sur, donde podría verse afectada la seguridad en carreteras y actividades al aire libre.

    ¿Qué es una DANA?

    La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) corresponde a un sistema atmosférico que se forma en la parte alta de la atmósfera. Estos fenómenos suelen generar precipitaciones intensas, cambios bruscos de temperatura y fuertes vientos, afectando tanto zonas montañosas como costeras.

    Debido a su capacidad para producir eventos extremos, instituciones como el Senamhi monitorean permanentemente su evolución para reducir riesgos y proteger a la población.

