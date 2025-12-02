Wapa.pe
Pamela López se hace examen de ETS tras infidelidades de Christian Cueva y resultados dejan en shock

¿Confirman paro de transportistas de 48 horas para este miércoles 3 y jueves 4 de diciembre? Esto dicen los gremios

El gremio insiste en acciones firmes contra la extorsión y solicita una reunión urgente con el presidente José Jerí para evaluar el posible paro de transportistas.

    ¿Confirman paro de transportistas de 48 horas para este miércoles 3 y jueves 4 de diciembre? Esto dicen los gremios
    El paro de transportistas continúa generando preocupación entre los ciudadanos del Perú, especialmente ante la posibilidad de un apagón de 48 horas en Lima y Callao. La tensión aumentó tras el reciente atentado ocurrido en San Martín de Porres, que ha puesto en alerta a los gremios y autoridades. En el desarrollo de esta nota te contamos todos los detalles sobre la situación y las medidas que se evalúan.

    ¿Habrá paro de transportistas este miércoles 03 y jueves 04 de diciembre?

    Según Martín Ojeda, presidente de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), el gremio tiene previsto participar en una próxima reunión descentralizada con el ministro del Interior, Vicente Tiburcio. En dicho encuentro solicitarán acciones concretas para detener los ataques y extorsiones perpetrados por bandas criminales en Lima y Callao. Por ahora, se descarta la realización de un paro de transportistas en esta primera semana de diciembre, pero en Wapa.pe seguiremos monitoreando la información para brindar actualizaciones oportunas.

    Conductores de la empresa 'La Estrella' sufren ataque por extorsionadores

    Dos buses de la empresa La Estrella S.A.C., que operaban la concurrida ruta entre el Callao y el paradero de Dominicos, fueron completamente consumidos por un incendio ocurrido esta madrugada en San Martín de Porres (SMP). Las primeras indagaciones de la Policía Nacional señalan que el ataque habría sido una respuesta violenta a la decisión de la empresa de dejar de pagar las cuotas de extorsión exigidas por bandas criminales.

    De acuerdo con los testimonios, los conductores debían entregar entre S/ 20 y S/ 30 diarios por una supuesta protección. La situación empeoró recientemente, ya que no solo una o dos, sino hasta tres organizaciones delictivas estarían exigiendo estos pagos.

