ATENCIÓN | Lima disfrutará de sol primaveral con temperaturas de 25° entre el 22 y 26 de septiembre

Senamhi anuncia brillo solar con el inicio de la primavera. | Composición Wapa.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció que Lima y varias regiones del país tendrán jornadas más cálidas y soleadas entre el lunes 22 y el viernes 26 de septiembre, gracias a un cambio en los sistemas atmosféricos que reducirá la cobertura nubosa.

Sol y temperaturas en ascenso en Lima Metropolitana

De acuerdo con la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, el brillo solar se sentirá sobre todo al mediodía y en horas de la tarde, producto del debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur y la entrada de vientos del norte.

“Se prevé un incremento de nubosidad en horas de la tarde, acompañado de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a 35 km/h”, indicó el Senamhi en su comunicado oficial.

Las temperaturas en Lima variarán según la cercanía al mar:

Distritos costeros: máximas de 21 °C.

Distritos más alejados del litoral: hasta 25 °C.

Condiciones en otras regiones del país

El fenómeno no será exclusivo de la capital. El Senamhi proyectó temperaturas que alcanzarán picos más elevados en otras ciudades del país:

La Libertad: entre 24 °C y 28 °C.

Áncash: entre 21 °C y 29 °C.

Región Lima: entre 22 °C y 27 °C.

Ica: hasta 34 °C.

Litoral de Arequipa: entre 22 °C y 32 °C.

Moquegua y Tacna: entre 22 °C y 27 °C.

La primavera comenzará oficialmente el lunes 22 de septiembre a las 13:19 horas, con un aumento gradual de las temperaturas. Sin embargo, la entidad alertó que en las madrugadas aún podrían aparecer neblinas, niebla y lloviznas ligeras en las zonas más cercanas al mar.

Recomendaciones del Senamhi

El organismo pidió a la población protegerse de la radiación solar con medidas simples pero efectivas:

Usar bloqueador solar en las horas de mayor exposición.

Mantenerse hidratados durante el día.

Evitar la exposición directa al sol en horarios críticos.