Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
La Tinka reventó, pero el ganador no podrá disfrutarlo por completo: ¿Cuánto dinero perderá?

ATENCIÓN | Lima disfrutará de sol primaveral con temperaturas de 25° entre el 22 y 26 de septiembre

El Senamhi anunció que Lima y otras regiones del Perú tendrán sol y temperaturas más altas del 22 al 26 de septiembre. Conoce el pronóstico y las recomendaciones para cuidarte de la radiación.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ATENCIÓN | Lima disfrutará de sol primaveral con temperaturas de 25° entre el 22 y 26 de septiembre
    Senamhi anuncia brillo solar con el inicio de la primavera. | Composición Wapa.
    ATENCIÓN | Lima disfrutará de sol primaveral con temperaturas de 25° entre el 22 y 26 de septiembre

    El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció que Lima y varias regiones del país tendrán jornadas más cálidas y soleadas entre el lunes 22 y el viernes 26 de septiembre, gracias a un cambio en los sistemas atmosféricos que reducirá la cobertura nubosa.

    Sol y temperaturas en ascenso en Lima Metropolitana

    De acuerdo con la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, el brillo solar se sentirá sobre todo al mediodía y en horas de la tarde, producto del debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur y la entrada de vientos del norte.

    wapa.pe

    LEE MÁS: “Playas Vivas 2025”: Aruba y L.O.O.P. trabajan juntos por esta iniciativa

    “Se prevé un incremento de nubosidad en horas de la tarde, acompañado de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a 35 km/h”, indicó el Senamhi en su comunicado oficial.

    Las temperaturas en Lima variarán según la cercanía al mar:

    • Distritos costeros: máximas de 21 °C.
    • Distritos más alejados del litoral: hasta 25 °C.
    • Condiciones en otras regiones del país

    El fenómeno no será exclusivo de la capital. El Senamhi proyectó temperaturas que alcanzarán picos más elevados en otras ciudades del país:

    • La Libertad: entre 24 °C y 28 °C.
    • Áncash: entre 21 °C y 29 °C.
    • Región Lima: entre 22 °C y 27 °C.
    • Ica: hasta 34 °C.
    • Litoral de Arequipa: entre 22 °C y 32 °C.
    • Moquegua y Tacna: entre 22 °C y 27 °C.

    La primavera comenzará oficialmente el lunes 22 de septiembre a las 13:19 horas, con un aumento gradual de las temperaturas. Sin embargo, la entidad alertó que en las madrugadas aún podrían aparecer neblinas, niebla y lloviznas ligeras en las zonas más cercanas al mar.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: ES OFICIAL | SBS confirma disolución de DOS entidades financieras por pérdida total de su capital social

    Recomendaciones del Senamhi

    El organismo pidió a la población protegerse de la radiación solar con medidas simples pero efectivas:

    • Usar bloqueador solar en las horas de mayor exposición.
    • Mantenerse hidratados durante el día.
    • Evitar la exposición directa al sol en horarios críticos.

    De esta forma, los limeños y visitantes de la costa central se preparan para vivir días más cálidos, propios del inicio de la primavera.

    SOBRE EL AUTOR:
    ATENCIÓN | Lima disfrutará de sol primaveral con temperaturas de 25° entre el 22 y 26 de septiembre
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    ES OFICIAL | SBS confirma disolución de DOS entidades financieras por pérdida total de su capital social

    La Tinka reventó, pero el ganador NO podrá disfrutarlo por completo: ¿Cuánto dinero perderá?

    ¿Planeas retirar tu AFP? La razón por la que podrían DESCONTARTE una gran parte y NADIE TE ADVIRTIÓ

    Digemid alerta: incautan detergentes falsificados en Lima que ponen en riesgo tu salud

    El influencer Frigilux Venezuela revela las claves gastronómicas que definen la cocina en casa

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;