ATENCIÓN | Lima disfrutará de sol primaveral con temperaturas de 25° entre el 22 y 26 de septiembre

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció que Lima y varias regiones del país tendrán jornadas más cálidas y soleadas entre el lunes 22 y el viernes 26 de septiembre, gracias a un cambio en los sistemas atmosféricos que reducirá la cobertura nubosa.
Sol y temperaturas en ascenso en Lima Metropolitana
De acuerdo con la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, el brillo solar se sentirá sobre todo al mediodía y en horas de la tarde, producto del debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur y la entrada de vientos del norte.
“Se prevé un incremento de nubosidad en horas de la tarde, acompañado de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a 35 km/h”, indicó el Senamhi en su comunicado oficial.
Las temperaturas en Lima variarán según la cercanía al mar:
- Distritos costeros: máximas de 21 °C.
- Distritos más alejados del litoral: hasta 25 °C.
- Condiciones en otras regiones del país
El fenómeno no será exclusivo de la capital. El Senamhi proyectó temperaturas que alcanzarán picos más elevados en otras ciudades del país:
- La Libertad: entre 24 °C y 28 °C.
- Áncash: entre 21 °C y 29 °C.
- Región Lima: entre 22 °C y 27 °C.
- Ica: hasta 34 °C.
- Litoral de Arequipa: entre 22 °C y 32 °C.
- Moquegua y Tacna: entre 22 °C y 27 °C.
La primavera comenzará oficialmente el lunes 22 de septiembre a las 13:19 horas, con un aumento gradual de las temperaturas. Sin embargo, la entidad alertó que en las madrugadas aún podrían aparecer neblinas, niebla y lloviznas ligeras en las zonas más cercanas al mar.
Recomendaciones del Senamhi
El organismo pidió a la población protegerse de la radiación solar con medidas simples pero efectivas:
- Usar bloqueador solar en las horas de mayor exposición.
- Mantenerse hidratados durante el día.
- Evitar la exposición directa al sol en horarios críticos.
De esta forma, los limeños y visitantes de la costa central se preparan para vivir días más cálidos, propios del inicio de la primavera.