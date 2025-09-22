“Playas Vivas 2025”: Aruba y L.O.O.P. trabajan juntos por esta iniciativa

Lima, septiembre de 2025. La Autoridad de Turismo de Aruba (ATA), en alianza con la organización L.O.O.P., reconocida por su labor en educación ambiental y en la reducción de plásticos de un solo uso en el Perú, llevará a cabo “Playas Vivas 2025”, una semana de actividades que combinan voluntariado, arte y cultura con el fin de sensibilizar sobre la contaminación marina y motivar a la ciudadanía hacia prácticas sostenibles.

Del 24 al 28 de septiembre, Lima será el escenario de intervenciones artísticas, talleres comunitarios, experiencias educativas y una gran campaña de limpieza de playa en el marco del Día Internacional de Limpieza de Playas (20 de septiembre). Con esta iniciativa, la Autoridad de Turismo de Aruba reafirma su compromiso con el turismo responsable y la protección del océano que conecta a ambos territorios.

Arte, educación y acción

El programa iniciará el 24 de septiembre en Symbiosis art+coworking (Av. Francisco Bolognesi 132-134, Barranco) con la exhibición “Mar Abierto: Plástico Nómade 10 años después”, una muestra binacional que une las costas de Lima y Aruba mediante obras creadas a partir de residuos plásticos recolectados en playas. La apertura también incluirá la presentación de una escultura del pingüino de Humboldt, elaborada con petróleo recuperado de un derrame, que busca visibilizar las amenazas que enfrentan las especies marinas y la necesidad urgente de proteger la biodiversidad.

Los días 26 y 27 de septiembre, en el mismo espacio, se realizarán los talleres “Reusa, Repara, Recicla”, que enseñarán al público a extender la vida útil de materiales y objetos a través de técnicas prácticas y colaborativas. Asimismo, el jueves 25 se proyectará el documental “Blue Lizard Effect”, que muestra cómo los habitantes de la Isla Feliz conviven en armonía con el mar y la naturaleza. La inscripción será gratuita y se habilitará mediante las redes sociales de L.O.O.P., con aforo limitado.

Tras la proyección, se realizará un conversatorio especial que contará con la participación de Nichole Danser, representante de Aruba y fundadora de la iniciativa ScubbleBubbles, dedicada a la restauración activa de arrecifes de coral en la isla. Conocida como la “Coral Queen of Aruba”, Danser combina educación, comunidad y conservación para inspirar a las nuevas generaciones de guardianes del océano.

La actividad central llegará el sábado 27 de septiembre con una gran limpieza de playa, donde voluntarios de diferentes sectores (grupos estudiantiles, colaboradores y ciudadanos) recolectarán residuos y reflexionarán sobre cómo los hábitos de consumo impactan directamente en la salud de los océanos. Finalmente, el domingo 28, la Plaza de Armas de Barranco se convertirá en escenario de la obra de teatro callejero “El mar hecho bolsa”, que llega por primera vez al Perú, gracias a Rodaje Callejero (Chile), que transmite con humor y emoción la urgencia de enfrentar la contaminación plástica.

Fotos disponibles en el siguiente enlace: Fotos



¿Cómo inscribirse en las actividades?

Para inscribirse a las actividades deben de seguir a L.O.O.P. en sus redes sociales, donde se publicarán los links de inscripción para los talleres, proyecciones y limpieza de playa.

Redes sociales:

Tiktok: l_o_o_p_lifeoutofplastic

Instagram: @l_o_o_p

Facebook: L.O.O.P.

Para mayor información:

