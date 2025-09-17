Wapa.pe
Senamhi ACTIVA alerta amarilla en Lima y seis regiones del país por intensas lluvias, descargas eléctricas y ráfagas de viento

Senamhi lanzó una alerta amarilla por lluvias, granizo y ráfagas de viento en Lima y seis regiones del Perú. Conoce las zonas afectadas y las recomendaciones.

    Senamhi ACTIVA alerta amarilla en Lima y seis regiones del país por intensas lluvias, descargas eléctricas y ráfagas de viento
    Se presentarán precipitaciones “de ligera a moderada intensidad” en Lima y 6 regiones del país.
    Senamhi ACTIVA alerta amarilla en Lima y seis regiones del país por intensas lluvias, descargas eléctricas y ráfagas de viento

    El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una advertencia climática que afectará a gran parte de la sierra peruana. La alerta amarilla contempla precipitaciones de nieve, lluvia, aguanieve y granizo de intensidad ligera a moderada, acompañadas de descargas eléctricas y fuertes ráfagas de viento.

    Regiones en alerta y condiciones del clima

    De acuerdo con el organismo, la alerta rige desde este miércoles hasta las 23:59 horas del jueves 18 de septiembre. Entre las zonas bajo riesgo se encuentran Áncash, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima y Pasco.

    wapa.pe

    El pronóstico detalla que las precipitaciones estarán acompañadas de tormentas y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades de hasta 35 km/h. Además, el incremento de nubosidad se daría principalmente en horas de la tarde.

    “Se esperan acumulados de precipitación cercana a los 14 mm/día en la sierra norte y valores alrededor de los 12 mm/día en la sierra centro”, precisó el Senamhi sobre las condiciones previstas para este 17 y 18 de septiembre.

    Implicancias para sector público y privado

    La alerta implica medidas diferenciadas según el sector. En entidades estatales, las horas no trabajadas deberán ser compensadas en las semanas posteriores, mientras que en el sector privado quedará a criterio de los empleadores coordinar con sus trabajadores.

    wapa.pe

    El Senamhi recordó a la población tomar precauciones ante posibles afectaciones en transporte, agricultura y actividades al aire libre. “La prevención es clave para reducir riesgos en la población expuesta”, indicó la institución.

