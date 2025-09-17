Gran remate virtual de Aduanas en Septiembre: laptops, iPads y artículos tecnológicos desde solo S/1

Los interesados en el remate de Aduanas tienen la posibilidad de inscribirse por internet y acceder a la gran oferta desde cualquier parte del territorio nacional.

Durante septiembre, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) lanzó un nuevo remate virtual de productos incautados por Aduanas. En esta ocasión, ciudadanos de todo el país podrán adquirir laptops, smartphones, iPads, iPhones, ropa, calzado y electrodomésticos a precios accesibles, con ofertas iniciales desde solo un sol.

La subasta se desarrollará de manera online a través de la plataforma oficial de la Sunat, lo que representa una alternativa atractiva para quienes buscan artículos diversos sin pagar los precios habituales del mercado.

¿Cómo registrarse para participar en el remate?

Para acceder a la subasta virtual es necesario crear una cuenta en el portal de Remate Aduanas Sunat. El registro se realiza ingresando el número de DNI o RUC, una contraseña y un correo electrónico válido. Si ya cuentas con una cuenta, solo deberás iniciar sesión.

Tras completar la inscripción, recibirás un correo de confirmación con un enlace que valida tu registro. Este paso es esencial para habilitar todas las funciones de la plataforma. Una vez activada la cuenta, podrás revisar la convocatoria publicada por la Sunat, donde se detalla el listado de artículos disponibles. Cada lote incluye una opción de “más detalles” con información sobre las características y estado de los productos, según informó La República.

¿Cuál es el procedimiento para ofertar?

La dinámica es sencilla: si encuentras un lote de tu interés, debes ingresar tu propuesta económica. Los precios de salida comienzan en S/1, lo que aumenta las posibilidades de conseguir productos a costos muy bajos.

Si otro usuario mejora tu oferta, podrás contraofertar; en caso contrario, si tu propuesta inicial se mantiene como la más alta, serás declarado ganador y obtendrás el artículo adjudicado. Esta mecánica convierte al remate en un proceso competitivo y abierto a todos los inscritos.

¿Qué productos se pueden encontrar en la subasta?

Los bienes subastados provienen de incautaciones realizadas por Aduanas y abarcan una gran variedad de categorías, entre ellas:

Equipos electrónicos como laptops, tablets y smartphones.

Dispositivos de alta demanda, como iPads e iPhones.

Electrodomésticos para el hogar.

Ropa y calzado en distintos modelos y tallas.

Repuestos y accesorios para vehículos.