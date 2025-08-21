Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Melissa Klug lanza grave acusación contra madre de Farfán al exponer lo que hizo

¿Ahora podrás heredar una deuda? Los radicales cambios en el seguro de desgravamen que debes conocer

Tanto en créditos hipotecarios como en tarjetas de crédito, las deudas podrían afectar a tus familiares o herederos. Descubre en qué situaciones aplica y cómo opera la nueva normativa relacionada con el seguro de desgravamen.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Ahora podrás heredar una deuda? Los radicales cambios en el seguro de desgravamen que debes conocer
    ¿Ahora podrás heredar una deuda?
    ¿Ahora podrás heredar una deuda? Los radicales cambios en el seguro de desgravamen que debes conocer

    ¿Alguna vez te has preguntado si las deudas se heredan? Aunque no es lo ideal, esto depende de los procedimientos que siguió una persona al solicitar un crédito. En este contexto, el seguro de desgravamen es una alternativa que permite cubrir la deuda y así evitar que los familiares se vean afectados.

    Si bien este seguro se manejaba de manera obligatoria y se pagaba mensualmente junto con la cuota de un crédito específico, a partir de septiembre de 2025, el seguro de desgravamen dejará de ser obligatorio en ciertos casos, tal como se explica a continuación.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ES OFICIAL | Revelan lo peor que puede pasar por no pagar una deuda y 'estar' en Infocorp

    ¿Cómo funciona el seguro de desgravamen?

    Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), se trata de una protección financiera que cancela la deuda pendiente con la entidad crediticia en caso de muerte o invalidez total y permanente del asegurado.

    El objetivo de este seguro es cubrir la deuda del titular del crédito para que los herederos y familiares no tengan que asumirla ni se vean perjudicados, por ejemplo, evitando la pérdida de una vivienda si no se pudiera continuar pagando un crédito hipotecario.

    Para determinar el monto de la prima y los riesgos, la aseguradora solicitará una declaración de salud o un examen médico.

    Además, este seguro puede contratarse a nombre del titular del crédito o de manera mancomunada, ofreciendo coberturas variadas como muerte natural o accidental, invalidez permanente, desamparo familiar, entre otras.

    Cambios en el seguro de desgravamen: nueva normativa

    La SBS informó que desde septiembre de 2025 habrá modificaciones en la obligatoriedad del seguro de desgravamen:

    Créditos de consumo y otros: Será opcional. El usuario decidirá si lo contrata o no, y las entidades deberán ofrecer alternativas con y sin seguro de desgravamen, como en tarjetas de crédito o créditos vehiculares.

    Créditos hipotecarios: Seguirá siendo obligatorio. El usuario deberá endosar su seguro de vida, especialmente en créditos hipotecarios de vivienda, por su carácter de largo plazo.

    Esta medida busca garantizar el derecho del usuario a elegir de manera informada. Las entidades deberán comunicar las condiciones de manera clara y oportuna antes de la contratación del crédito.

    ¿Qué ocurre si alguien fallece con un crédito pero sin seguro de desgravamen?

    La deuda se cancelará con el patrimonio que el deudor haya dejado en vida, lo que se conoce como masa hereditaria, y el cobro se limita a este patrimonio.

    En caso de que el deudor no posea bienes, el capital personal de los familiares no se ve afectado. Así lo explica Fabiola García, coordinadora ejecutiva de la SBS, en Canal N:

    “El régimen sucesorio del país señala que cuando un fallecido ha dejado una deuda, se cobran de la masa hereditaria, es decir, del patrimonio del fallecido, no del patrimonio personal de los herederos”.

    ¿Pueden quitarme una herencia si viene de un deudor sin seguro de desgravamen?

    “La consecuencia es que si tú no contratas un seguro de gravamen y tienes la contingencia de invalidez o fallecimiento, obviamente falleces con deuda, se cobrarán y aplican el régimen sucesorio del Código Civil”, añade García.

    Es decir, si existe un bien como un vehículo heredado de padres deudores sin seguro, este podría ser utilizado para saldar la deuda pendiente.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Ahora podrás heredar una deuda? Los radicales cambios en el seguro de desgravamen que debes conocer
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    ES OFICIAL | Revelan lo peor que puede pasar por no pagar una deuda y 'estar' en Infocorp

    ¿Te LLAMAN y no HABLAN? La 'Estafa de la llamada silenciosa' que podría llevarse TODO TU DINERO

    ES OFICIAL | Las dos universidades que cerrarán este agosto del 2025 tras no lograr licenciamiento de Sunedu

    ALERTA en Perú: DANA ‘Oriana’ traerá lluvias, granizo y frío extremo en 8 regiones

    URGENTE | Senamhi advierte sobre llegada del Anticiclón del Pacífico Sur y así afectará

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Boutique del Bonsai

    Precioso bonsái 3 modelos a elegir

    PRECIO

    S/ 18.90
    Comprar

    Vicky Salón & Spa

    Lifting de pestañas + planchado de cejas + perfilado + depilación de bozo

    PRECIO

    S/ 19.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;