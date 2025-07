Tsunami en Perú: ¿Cómo configurar tu celular para recibir los avisos de Sismate?

¿No has recibido las notificaciones del Sismate en tu celular tras la alerta de tsunami generada por el reciente terremoto en Rusia? A continuación, te explicamos paso a paso cómo activar la función de Cell Broadcast, tecnología que permite recibir en tiempo real las alertas emitidas por el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate) .

A diferencia de un mensaje de texto (SMS), esta tecnología no revela el número de origen y, al ser un sistema unidireccional, no es posible responder a la alerta. Es importante aclarar que el Sismate no está diseñado para predecir sismos, como algunos creen erróneamente.