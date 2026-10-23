Said Palao sufre ACCIDENTE en Surco y choca su camioneta contra una moto: así quedó su vehículo

Said Palao protagonizó un accidente de tránsito en Surco este viernes 23 de octubre, luego de que su camioneta impactara contra una moto en la que viajaban dos personas.

Said Palao se vio involucrado en un accidente de tránsito este viernes 23 de octubre, luego de que su camioneta impactara contra una motocicleta en el distrito limeño de Surco. En el vehículo menor se desplazaban dos personas, aunque hasta el momento no se ha determinado quién habría sido responsable del choque. El incidente generó la llegada de la prensa, que buscó conocer los detalles de lo ocurrido y el estado de los involucrados. Tras el impacto, el chico reality se pronunció ante las cámaras y aseguró que tanto él como las otras personas se encontraban bien.

Said Palao se pronuncia tras chocar su camioneta con una moto en Surco

Luego del accidente, el equipo de Instarándula acudió al lugar para recoger información sobre lo sucedido, aunque al principio no consiguió mayores detalles. En un primer momento, Said Palao evitó dar declaraciones y solicitó a los reporteros que no grabaran a los otros implicados, debido a que no pertenecen al medio artístico.

Posteriormente, el esposo de Alejandra Baigorria conversó con las cámaras de ‘Amor y Fuego’, donde brindó detalles sobre su estado tras la colisión. El exchico reality minimizó lo ocurrido y aseguró que no hubo personas lesionadas. "Todo bien, no hay heridos, un pequeño accidente y ya está. Estaba por almorzar, justo se cruzó la moto y ya está, todo bien".

De igual manera, el influencer ofreció unas breves palabras al espacio Instarándula antes de retirarse del lugar. “Los chicos están bien y yo estoy bien y ya”, fue lo primero que dijo antes de subir a su auto, que quedó parcialmente afectado al lado derecho.

Así quedó la camioneta de Said Palao tras el accidente vehicular

Después de la colisión, se pudo observar que la camioneta de Said Palao presentaba daños en el lado derecho. Por su parte, la motocicleta en la que se desplazaban los otros dos involucrados también fue trasladada a la dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes.

Como parte del procedimiento, el esposo de Alejandra Baigorria acudió a la comisaría de Surco para brindar su versión de los hechos. Su llegada despertó la atención de los periodistas presentes, quienes buscaban obtener más información sobre las circunstancias del accidente.