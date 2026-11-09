Allanan la mansión de la 'Angelina Jolie Peruana': Policía ingresa con combas a lujosa propiedad de US$1.25 millones por investigación de lavado de activos

Policía allana e incauta mansión de Karla Casós en La Molina por presunto lavado de activos. Investigan transferencias por más de US$1,3 millones.

Karla Casós se encuentra bajo investigación por presunto lavado de activos. La Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con el Ministerio Público, realizó un operativo en una lujosa residencia registrada a nombre de la modelo, ubicada en la exclusiva zona de Laderas de Rinconada, en La Molina.

La intervención comenzó el viernes y se extendió hasta el sábado, cuando las autoridades culminaron las diligencias de allanamiento e incautación del inmueble. Según reveló el programa Panorama, los efectivos tuvieron que utilizar combas para ingresar a la propiedad debido a que nadie respondió cuando llegaron al lugar.

Tras más de 24 horas de trabajo, la vivienda quedó a disposición del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), mientras continúan las investigaciones sobre el origen de los recursos utilizados para su adquisición.

¿Cómo es la millonaria mansión de Karla Casós que fue incautada en La Molina?

La residencia intervenida está valorizada en aproximadamente US$1,25 millones y cuenta con una serie de instalaciones que llamaron la atención durante el operativo policial.

El inmueble tiene dos pisos, una piscina, amplias terrazas, mirador y jardines con palmeras y pinos. Además, dispone de una cocina espaciosa, acabados interiores y una cochera con capacidad para cinco vehículos.

De acuerdo con el reportaje de Panorama, la modelo habría adquirido la propiedad mediante un pago al contado, operación que forma parte de las pesquisas de las autoridades.

Durante el allanamiento también se encontró a un ciudadano de nacionalidad china que ocupaba el inmueble como inquilino y que tuvo que retirarse durante la diligencia.

Una vez concluida la intervención, la residencia quedó bajo administración del Pronabi, entidad encargada de gestionar bienes incautados por disposición de las autoridades competentes.

Investigan transferencias por más de US$1,3 millones vinculadas a Karla Casós

La investigación no se limita a la mansión de La Molina. Los agentes especializados también analizan operaciones financieras que involucrarían a la modelo y a integrantes de su entorno familiar.

Según la información presentada por Panorama, las autoridades identificaron movimientos de dinero realizados entre abril de 2018 y julio de 2023, relacionados con transferencias provenientes de Estados Unidos.

Karla Casós se casó con un empresario que se dedicaba a diferentes rubros.

Uno de los registros examinados comprende 36 operaciones bancarias desde una cuenta de JP Morgan, que habrían representado el envío de US$1.338.843 hacia el Perú.

De esa cantidad, aproximadamente US$1.105.545 habrían sido recibidos por Karla Casós, de acuerdo con la información policial citada en el reportaje.

Las pesquisas buscan establecer la procedencia de estos fondos y determinar si fueron utilizados en operaciones inmobiliarias o empresariales.

¿Qué relación tendría el fallecido esposo de Karla Casós con la investigación?

Las diligencias también comprenden movimientos financieros atribuidos a Barton Saul Siggson, conocido como Bar Siggson, ciudadano estadounidense y fallecido esposo de la modelo.

De acuerdo con el reportaje periodístico, Siggson recibió una sentencia en Estados Unidos en febrero de 2002 por estructurar operaciones financieras relacionadas con fondos que presuntamente provenían del tráfico ilícito de drogas.

Los investigadores evalúan si las transferencias posteriores guardan relación con la compra de inmuebles en el Perú y la constitución de una empresa que, según la hipótesis policial, podría haber sido utilizada para movilizar recursos de origen ilícito.

Entre las propiedades examinadas también figura un departamento con vista al mar en Miraflores, cuya adquisición estaría siendo revisada por las autoridades.