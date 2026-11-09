¡PERDIÓ ACCESO A SUS AHORROS! Larissa Riquelme rompe en llanto al denunciar que no puede disponer de su dinero

La recordada 'Novia del Mundial ' se mostró desconsolada al contar que su mayor inversión permanece en Ueno Bank, en Paraguay. Además, reveló que enfrenta dificultades laborales tras el cierre de medios de comunicación.

Larissa Riquelme rompió en llanto tras la polémica con el Ueno Bank. | Composición Wapap

Larissa Riquelme rompió en llanto tras la polémica con el Ueno Bank. | Composición Wapap

Larissa Riquelme atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida personal y económica. La modelo paraguaya, que alcanzó fama internacional durante el Mundial de Sudáfrica 2010, no pudo contener las lágrimas al hablar sobre los ahorros que mantiene depositados en Ueno Bank y a los que, según denunció, no puede acceder.

Durante una entrevista con el canal A24, la popular 'Novia del Mundial' confesó que gran parte del dinero que reunió durante nueve años de trabajo se encuentra en dicha entidad financiera. La incertidumbre sobre sus recursos terminó por quebrarla emocionalmente frente a las cámaras.

Larissa Riquelme llora al hablar de sus ahorros en Ueno Bank

La figura paraguaya explicó que, aunque dispone de otros fondos, había concentrado su inversión más importante en el banco cuya situación financiera ha generado preocupación entre sus clientes.

“Nueve años de mi sacrificio están dentro de ese banco, ay... perdón. Son muchas cosas que estamos viviendo en el país, y estamos tratando de salir adelante”, manifestó con la voz entrecortada.

La modelo también expresó su angustia al recordar el momento en que intentó revisar sus cuentas y no pudo visualizar el dinero que había acumulado.

“Imagínate lo que fue el día martes que la app no funcione y que no veas tu plata, toda tu inversión. Es triste ver cómo nos han robado, como han manipulado nuestro dinero”, añadió.

Asimismo, reconoció que había depositado una parte considerable de su patrimonio en la entidad.

“Si bien tengo otros ahorros, mi mayor inversión la tenía ahí (en el Ueno Bank)”, agregó.

Sus declaraciones reflejan la preocupación que asegura experimentar ante la imposibilidad de disponer de esos recursos. No obstante, sus acusaciones sobre el manejo del dinero corresponden a su testimonio y no constituyen una determinación judicial de responsabilidad.

Larissa Riquelme también enfrenta dificultades laborales

La situación de la modelo no se limitaría al ámbito financiero. Según la información difundida, también se encuentra entre los trabajadores afectados por el cierre de operaciones de los medios pertenecientes al grupo VMedia.

En medio de este escenario, Riquelme anunció que buscará utilizar su popularidad en redes sociales para ayudar a otras personas que atraviesan dificultades económicas.

De acuerdo con el diario paraguayo Popular, la comunicadora ofrecerá sus plataformas para promocionar pequeños emprendimientos, dar visibilidad a servicios y compartir oportunidades laborales.

Además, adelantó que retomará progresivamente sus compromisos publicitarios con distintas marcas, mientras espera encontrar una solución a su situación financiera.

¿Qué ocurrió con Ueno Bank en Paraguay?

De acuerdo con la información proporcionada, el Banco Central del Paraguay (BCP) habría iniciado un proceso de resolución de Ueno Bank tras detectar que su indicador de solvencia descendió por debajo del 50% del mínimo requerido.

La situación habría provocado restricciones en el acceso a cuentas de clientes, entre quienes se encontraría Larissa Riquelme.

Sin embargo, las cifras difundidas sobre la cantidad de afectados presentan diferencias: se mencionan tanto tres millones de clientes como nueve millones de personas. Por ello, estos números requieren confirmación oficial.