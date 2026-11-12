¡YA NO SE ESCONDEN! Gino Pesaressi OFICIALIZA su romance con famosa influencer 'Zaelita' y protagonizan APASIONADO beso

Gino Pesaressi presentó su nueva relación con Zaelita , una creadora de contenido, sorprendiendo a sus seguidores con imágenes de un apasionado beso durante una salida juntos.

Gino Pesaressi sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes que confirmarían su nueva relación sentimental. El exchico reality presentó públicamente a Zaelita, una conocida creadora de contenido con quien estaría iniciando una historia de amor. Ambos dejaron ver su complicidad durante una salida y terminaron protagonizando un apasionado beso. La influencer también hizo pública la fecha en que habría comenzado su romance con el modelo.

¿Cómo Gino Pesaressi oficializó su romance con Zaelita?

El exparticipante de 'Esto es guerra' publicó en su cuenta de Instagram un video en el que aparece acompañado de la influencer durante una visita a un bar. En las imágenes, los dos se muestran cercanos, sonrientes y bastante cariñosos, hasta que comparten un intenso beso que llamó la atención de sus seguidores.

La creadora de contenido tampoco dejó pasar la oportunidad de confirmar que ambos mantienen una relación. A través de una publicación, compartió el día en que habrían iniciado su historia juntos y acompañó el mensaje con un símbolo de corazón. "06/11", se lee.

De esta manera, el modelo, de 38 años, vuelve a darse una oportunidad en el amor después de haber estado soltero desde finales de 2024, cuando terminó su breve relación con Valeria González. Antes de este nuevo romance, también fue relacionado sentimentalmente con Samantha Batallanos.

¿Quién es Zaelita, la joven relacionada con Gino Pesaressi?

La mujer que conquistó al exintegrante de 'Esto es guerra' es una influencer que ha ganado presencia en las plataformas digitales gracias a sus publicaciones sobre distintos temas. Además, participa como conductora de un espacio de YouTube dedicado a la sátira política, donde comparte pantalla con otros colaboradores.

En Instagram y TikTok, Zaelita cuenta con una comunidad que bordea los 150.000 seguidores. A través de ambas redes, suele abordar asuntos de interés nacional y publicar contenido relacionado con recomendaciones y cuidados de belleza.

Luego de que se hiciera pública su relación con Gino Pesaressi, la influencer recibió una ola de mensajes de felicitación por parte de sus seguidores. Varios usuarios manifestaron su sorpresa al descubrir que ambos estaban juntos y les desearon lo mejor en esta nueva etapa sentimental.