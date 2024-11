¡Explosiva confesión! Gino Pesaressi se refiere a Natalie Vértiz y sus escándalos amorosos: 'Nunca lastimando'

Durante la charla con el expresentador Ricardo Rondón, Pesaressi fue cuestionado sobre sus relaciones pasadas, que en su momento fueron ampliamente cubiertas por los medios de comunicación. A pesar de la atención mediática que generaron, el exchico reality se mostró relajado al hablar de esos momentos. "Tú has tenido tus romances sonados, publicitados, conocidos...", le mencionó Rondón, y Pesaressi respondió con una sonrisa nerviosa: "No tanto, o sea, yo he intentado siempre tener buen gusto. Me encantan las chicas, son mujeres hermosas".