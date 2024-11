Brunella Horna, siempre destacada por su carisma y alegría, no ocultó su felicidad al ver a su pequeño Alessio disfrutar de su gran día. En varias fotografías, se la puede ver sosteniendo a su hijo en brazos mientras bailaban al compás de la música, creando momentos llenos de ternura que quedarán grabados para siempre en sus corazones.

"Se me acabó la galleta y el sobrino ya no quería que lo cargue", comentó Ethel Pozo, conductora de América Hoy, sobre el divertido momento, a través de una de sus historias de Instagram. Finalmente, Ethel, junto a Janet Barboza, el pequeño Alessio y Brunella Horna, posaron sonrientes para las cámaras. Sin duda, la fiesta no solo fue una celebración por el primer año de vida de Alessio, sino también una ocasión especial para crear recuerdos inolvidables entre amigos y familiares.